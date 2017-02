Lập zalo lừa nhiều cô gái trẻ để cướp rồi hiếp

Ngày 17-2, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Lê Văn Long (23 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Tại cơ quan công an, Long khai nhận lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau, sau đó kết bạn, làm quen làm công nhân ở quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa các cô gái đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cướp tài sản và cưỡng hiếp nạn nhân.



Nghi can Long tại cơ quan công an: Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, 24-12- 2016, Long lấy cái tên Triệu Vỹ làm quen với chi LTB. (20 tuổi, công nhân, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) qua mạng xã hội Zalo. Sau đó Long lấy xe máy chở chị B. tới khu vực đất trống trong thành phố mới thuộc phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) để tâm sự. Tuy nhiên, khi đến bãi cỏ trống ven đường, Long đè nạn nhân xuống đất, đánh vào mặt, cướp 1 điện thoại, 1 dây chuyền vàng 18k rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.



Mới đây nhất ngày 9- 2, Long quen qua mạng xã hội với chị NTH. (19 tuổi, công nhân, tạm trú thị xã Thuận An). Tối cùng ngày Long rủ chị H. đi uống cà phê rồi rồi chở đến khu đất trống trong thành phố mới Bình Dương thực hiện hành vi cướp tài sản và cưỡng hiếp nạn nhân.

Tổng cộng Long đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản gồm điện thoại và dây chuyền vàng, trong đó có hai vụ sau khi cướp tài sản Long đã cưỡng hiếp nạn nhân.

Công an TP. Thủ Dầu Một thông báo, nếu ai có những thông tin liên quan hoặc là nạn nhân của nghi can Long mà chưa đến cơ quan công an thì trình báo. Liên hệ Công an TP.Thủ Dầu Một để mở rộng điều tra, xử lý.