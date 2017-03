“Lật kèo” cả mẹ lẫn em

TAND tỉnh Quảng Nam đang giải quyết một vụ án từng gây nhiều tranh cãi trong nội bộ các cơ quan tố tụng tỉnh này về việc là án hình sự hay tranh chấp dân sự. Vụ việc xoay quanh chuyện một người bị mẹ và các em tố cáo vì lòng tham mà bất chấp tình thân, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản...

Bội bạc với người thân

Năm 1999, thương mẹ già là cụ Đ. (88 tuổi) ở quê nhà Duy Xuyên (Quảng Nam) vất vả, ông C. (Việt kiều Mỹ) đã có ý định mua đất xây cho mẹ một ngôi nhà tại thị xã Hội An để an dưỡng tuổi già, đồng thời cho con cháu ở quê ra có nơi trú ngụ học hành.

Sau khi bàn bạc, hai mẹ con họ thống nhất nhờ ông N. (con lớn) đứng ra nhận tiền của ông C. gửi từ Mỹ về để mua đất, xây nhà cho mẹ. Lần đầu, tháng 7-1999, ông C. gửi về 50 triệu đồng cho ông N. nhận để ký hợp đồng mua một lô đất diện tích 200 m2 với giá 72 triệu đồng. Sau đó, ông C. tiếp tục gửi về 35.000 USD để nhờ ông N. xây một ngôi nhà ba tầng tại lô đất đã mua cho mẹ.

Tháng 9-2003, cụ Đ. thấy ông N. có những biểu hiện bất minh, có ý chiếm giữ ngôi nhà nên đã cùng các con họp toàn bộ gia đình lại để lập giấy xác nhận chủ quyền nhà cho cụ. Vì lúc mua đất xây nhà, ông N. bỏ ra nhiều công sức cũng như có góp vào 25 triệu đồng nên để sự việc được giải quyết êm xuôi trên cơ sở tình cảm, cụ Đ. và các con đồng ý giao cho ông N. 310 triệu đồng. Ngược lại, ông N. phải có nghĩa vụ hoàn thành thủ tục xác lập chủ quyền ngôi nhà cho cụ Đ. (biên bản giải quyết vụ việc này có UBND xã xác nhận).

Thế nhưng sau khi nhận được 150 triệu đồng từ ông C. để đi “lo làm thủ tục cho mẹ”, tháng 8-2005, ông N. đã lẳng lặng hợp thức hóa thủ tục giấy tờ mang tên mình, sau đó lén bán ngôi nhà trên cho người khác với số tiền 1,3 tỷ đồng rồi bỏ túi luôn!

Chỉ là dân sự!

Sau khi phát hiện ông N. lén lút bán nhà, cụ Đ. và các con buộc lòng phải dứt tình ruột thịt mà làm đơn tố giác nhờ Công an tỉnh Quảng Nam can thiệp.

Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận định hành vi của ông N. là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên tháng 7-2006 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Quảng Nam đã không phê chuẩn các quyết định trên vì theo viện, sự việc chỉ là quan hệ dân sự giữa những người trong cùng một nhà. Vì thế sau đó, cơ quan điều tra đã rút lại các quyết định, đồng thời hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để giải quyết theo thủ tục dân sự.

Theo hướng dẫn, cụ Đ. đã ủy quyền cho ông C. khởi kiện ông N. ra TAND tỉnh Quảng Nam để đòi lại nhà. Trái với quan điểm của VKSND tỉnh, qua nghiên cứu hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Nam nhận định hành vi của ông N. có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên lại chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho công an tỉnh xem xét khởi tố. Tuy nhiên vừa qua, nhận được đơn kiện mới của gia đình cụ Đ., TAND tỉnh Quảng Nam đã nghiên cứu lại và đồng tình với VKS tỉnh rằng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự ông N. nên đã thụ lý vụ án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả xét xử của TAND tỉnh Quảng Nam.