Lật lại vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại

Trong khoảng thời gian này, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An đã hoàn thành việc điều tra, khởi tố, truy tố và sắp tới sẽ đưa ra xét xử vào tháng 12-2011.

Chỉ còn 2 tháng nữa là giỗ đầu nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: NLĐO

Thứ nhất: Lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng



Thứ hai: Nội dung liên lạc giữa ông Tâm và bà Liễu



Thứ ba: Thực nghiệm điều tra không đúng quy định

Thứ tư: Lời khai nhân chứng mâu thuẫn

Thứ năm: Em gái ông Tâm khai gian

Tuy nhiên, vụ án còn có quá nhiều điểm chưa rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn. Quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An như thế nào? Lời khai các nhân chứng ra sao? Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT Long An, có liên quan đến vụ án hay không? Nhà báo Hoàng Hùng đã khai gì trước khi mất…?Quyết định lật lại hồ sơ vụ án khi VKSND tỉnh Long An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và cáo trạng sang tòa án cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử, báo Người Lao Động chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là mong muốn sự thật của vụ án được sáng tỏ để công lý được thực thi và hương hồn người đồng nghiệp xấu số thực sự yên nghỉ.Dưới đây là tóm tắt 5 vấn đề chính cần làm rõ trong vụ án nhà báo Hoàng Hùng:Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Long An cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này có nội dung: “Điều tra làm rõ lời sinh cung của Lê Hoàng Hùng trước khi chết có hay không có căn cứ, phải kết luận rõ ràng”.Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra bổ sung ngày 26-9-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An chỉ thể hiện: “Lời sinh cung của bị hại Lê Hoàng Hùng, cơ quan điều tra đã tiến hành ghi âm và sang đĩa, chưa phát hiện gì có liên quan đến vụ án”.Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tâm thừa nhận sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, ngoài việc đến nhà gặp gỡ bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng, ông còn nhiều lần gọi điện thoại cho bà Liễu để hỏi thăm sức khỏe, nhưng trong hồ sơ vụ án không thấy cơ quan điều tra làm rõ vấn đề này.Công tác thực nghiệm điều tra vừa qua của cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Long An chưa phù hợp với diễn biến của vụ án, như điều kiện, thời gian, không gian tiến hành thực nghiệm… Sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng, điều kiện trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh đèn néon từ bên ngoài hắt vào nhưng khi tiến hành thực nghiệm, cơ quan điều tra cho bà Liễu diễn lại trong điều kiện ban ngày, ánh sáng tự nhiên, thời tiết tốt, là không đúng quy định.Khi vụ việc xảy ra, có một số nhân chứng là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy như ông Nguyễn Công Anh, Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Sữa, Trần Văn Mến... Họ đã được cơ quan điều tra lấy lời khai với tư cách người làm chứng, nhưng những lời khai này còn nhiều điểm mâu thuẫn.Bà Nguyễn Thị Nhiệm, em ruột ông Nguyễn Văn Tâm, đã có lời khai gian dối với cơ quan điều tra liên quan đến việc chuyển lá thư của bà Liễu cho ông Tâm, trong đó có việc trao đổi về nội dung đối phó với cơ quan điều tra. Bà Nhiệm đã thừa nhận hành vi khai gian với cơ quan điều tra, nhưng trong bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung, bản cáo trạng không thấy nhắc đến.

