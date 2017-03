Lật mặt 5 'ông chú Viettel' 9X lừa đảo hơn nửa tỉ đồng

Ngày 3/2, Trung tá Ngô Minh Quang, đội trưởng đội Thương mại điện tử - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) công an Hà Nội cho biết: Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên Đán 2015, qua công tác điều tra cơ bản, đội Thương mại điện tử đã phát hiện trên mạng Internet trong thời gian gần đây xuất hiện một số trang web giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước như Viettel, Mobifone, Vinaphone.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng thường là sử dung các trang web giả mạo, đăng những thông báo chương trình khuyến mãi sai sự thật. Trong các thông báo này, số tiền khuyến mãi thường có tỉ lệ cao hơn gấp 10 đến 20 lần giá trị thẻ nạp nếu thông qua các trang web do chúng tạo ra.

Tận dụng sự phổ biến của mạng xã hội Facebook, các đối tượng thường gửi tin nhắn để dụ dỗ người dùng. Chiêu trò của nhóm đối tượng này đã khiến nhiều người nhẹ dạ mắc bẫy. Sau khi con mồi cắn câu, chúng tiếp tục hướng dẫn họ điền mã nạp thẻ, kèm theo số serie thẻ. Nạn nhân sau khi nhập theo yêu cầu của trang web sẽ mất số tiền mình nạp mà không có bất cứ khoản tiền nạp hay khuyến mãi nào.

Ngay sau khi xác định được thủ đoạn phạm tội, đội Thương mại điện tử đã báo cáo phòng PC50, ban giám đốc công an thành phố đồng thời được chỉ đạo xác lập 5 chuyên án trinh sát để đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội này.

Qua quá trình điều tra, đội Thương mại điện tử đã phối hợp với đội Trọng án 1 – phòng PC45 – công an Hà Nội xác định rõ các đối tượng trong 5 chuyên án nói trên. Cụ thể, qua công tác điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 5 đối tượng gồm: Ngô Xuân Long (sinh năm 1997, ở cụm 5, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng); Phạm Quang Hiếu (sinh năm 1997, ở Hòa Bình 2, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1997, ở Từ Sơn, Bắc Ninh); Bùi Phát Hiến (sinh năm 1994, ở EA Taan, Krong Năng, Đắc Lắc) và Hà Mạnh Thành (sinh năm 1994, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Với hành vi lập 10 website như Napthefree.com; napthephone.com; napthedienthoai.tk… chỉ trong một thời gian ngắn, 5 đối tượng nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của hàng chục ngàn bị hại.

Trong một diễn biến khác, sau khi triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1997, ở Từ Sơn, Bắc Ninh), đội thương mại điện tử đã làm rõ hành vi tạo địa chỉ facebook giả mạo của đối tượng này nhằm chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản facebook của người dùng.

Hiện đội Thương mại điện tử đã hoàn tất hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố điều tra theo thẩm quyền./.