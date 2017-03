Chỉ đến khi cơ quan chức năng phá án bắt quả tang và khám xét tại nơi ở của Vĩnh, thu giữ một lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước, bộ mặt thật của doanh nhân này mới được phơi bày.



Vĩnh và các đối tượng liên quan

Qua công tác trinh sát nắm địa bàn trên tuyến QL13, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước xác định được một số đối tượng cư ngụ trên địa bàn huyện Chơn Thành có nhiều biểu hiện tham gia tổ chức đường dây vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy lớn. Nhận định của trinh sát cho thấy, nguồn ma túy có thể được đưa về từ các tỉnh phía bắc như Hà Nội, Nghệ An và Quảng Trị vào, hoặc từ Campuchia chuyển về tỉnh Bình Phước. Sau đó, ma túy được đưa đi tiêu thụ ở nhiều địa bàn khác nhau, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh.



Tang vật

Ngày 14-1-2013, chuyên án được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh xác lập, phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên án ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triệt phá đường dây do Vĩnh cầm đầu. Sau khi được xác lập, ban chuyên án được phân thành ba tổ công tác nhằm bí mật xác minh lai lịch nhân thân, phương tiện thường xuyên sử dụng cũng như khả năng tài chính của gia đình Nguyễn Văn Vĩnh. Đồng thời, công an mật phục giám sát toàn bộ căn nhà của gia đình Vĩnh. Là một kẻ có tiền án tiền sự, từng vào tù ra khám, Vĩnh tỏ ra là một kẻ dày dạn kinh nghiệm trong việc tổ chức đường dây ma túy, gây khó khăn trong công tác điều tra, phá án.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên án Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến 13 giờ 30 ngày 18-1-2013, các sĩ quan chỉ huy xác định được số ma túy Vĩnh vừa nhập từ Nghệ An đã được vận chuyển vào Bình Phước và đang được cất giấu tại nhà của Vĩnh. Lúc này, Ban chuyên án Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Nguyễn Quang Long (là con rể của Vĩnh) đang bán ma túy tại thành phố, thu giữ 1 bánh heroin, 1 xe ôtô.

Ngay lập tức, lệnh phá chuyên án tại Bình Phước được triển khai. Ban chuyên án Công an tỉnh Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bao vây và ập vào nhà khống chế, bắt giữ Vĩnh cùng đồng bọn. Khám xét tại nơi ở của Vĩnh, công an thu giữ 41 gram heroin, 1 cân tiểu ly dùng để chia nhỏ ma túy và nhiều đầu máy, âm ly dùng để ngụy trang cất giấu ma túy trên đường vận chuyển. Mở rộng khám xét, tại nhà của Đặng Ngọc Tư và Nguyễn Thị Hồng (là em gái của Vĩnh), công an thu giữ thêm hai bánh heroin, 19 cục heroin tổng trọng lượng 797,37 gram.

Đến 23 giờ cùng ngày, chuyên án đánh úp đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Nguyễn Văn Vĩnh cầm đầu đã hoàn toàn thắng lợi.

Thượng tá Trần Xuân Lâm - Phó phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Bình Phước - cho biết, ban chuyên án đã thu giữ tổng trọng lượng ma túy trong vụ án lên đến gần 1,2kg và nhiều tang vật khác có liên quan. Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ trước đến nay. Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn ranh ma, xảo quyệt, bằng hình thức mua tận gốc, bán tận ngọn. Vĩnh tự đi máy bay ra các tỉnh phía bắc mua ma túy sau đó vận chuyển về Bình Phước bằng ôtô hoặc tàu hỏa, tránh sự phát hiện của công an. Đường dây ma túy do Vĩnh cầm đầu có mối quan hệ khép kín, người trong gia đình tham gia thực hiện, tổ chức bán ma túy với hình thức bán sỉ, không bán nhỏ, lẻ, khiến đối tượng lạ không biết, không xâm nhập được. Khi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, y sử dụng xe ôtô để di chuyển với tốc độ cao nhằm ngăn sự theo dõi của lực lượng công an. Ngụy trang bằng vỏ bọc doanh nhân đồ gỗ, Vĩnh đã khiến ngay cả những người hàng xóm sát vách nhà cũng không chút nghi ngờ. Chuyên án được bóc gỡ tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân dân vào lực lượng công an.



Theo MINH ANH (CATP)