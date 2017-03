Lật tẩy âm mưu giết người xuyên biên giới

Cục Cảnh sát Hình sự (C45B) - Bộ Công an phía Nam cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh nội địa Mỹ ngăn chặn kịp thời âm mưu giết người của nghi can Nguyễn Văn Long (Việt kiều Mỹ, sinh năm 1968, tại Bình Định).

Trước đó (ngày 12-9), Long bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Seattle phán quyết buộc tội với hai tội danh âm mưu giết người và xúi giục người khác phạm tội có tính chất tàn bạo. Long có thể đối mặt với bản án 14 năm tù giam, dự kiến sẽ được tòa án Mỹ tuyên vào đầu tháng 1-2014. Được biết trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Long nổi lên là kẻ tội phạm nguy hiểm, bị cảnh sát sở tại liệt vào danh sách đặc biệt chú ý. Năm 1983, Long vượt biên sang Mỹ. Trong thời gian sống tại TP Tacoma và Seattle (Washington), Long cùng một Việt kiều khác cầm đầu nhóm tội phạm chuyên rửa tiền và phân phối cần sa khắp nước Mỹ.

Năm 2004, Long cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt giữ với 1.400 kg cần sa và gần 1,9 triệu đôla. Năm 2005, Long bị kết án 10 năm tù. Long được tự do vào năm 2010 nhưng vẫn phải chịu sự giám sát đặc biệt của Cục An ninh nội địa.

Nguyễn Văn Long, Văn Xuân Khuê. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đầu tháng 5-2012, Cục An ninh nội địa Mỹ biết được Long muốn thuê sát thủ giết chín người thân bên gia đình vợ hiện sinh sống tại Việt Nam. Nguyên nhân, Long đã nhiều lần gửi tiền về cho người thân bên vợ ở Việt Nam (tổng số tiền là 100.000 USD) với điều kiện số tiền này gửi ngân hàng còn người quản lý chỉ được sử dụng tiền lãi, tiền gốc không được đụng tới phòng khi Long sa cơ lỡ vận. Tuy nhiên, sau đó Long biết được số tiền mình gửi đã bị bên vợ rút sạch ra xài cả vốn lẫn lãi. Nổi giận Long đã liên hệ với một tay “xã hội đen” bên Mỹ nhờ tìm sát thủ về Việt Nam để thanh toán anh vợ và chị vợ đang ngụ tại Long Khánh (Đồng Nai) với giá 50.000 USD. Để thực hiện kế hoạch, Long gọi điện thoại về Việt Nam gặp Văn Xuân Khuê (ngụ BR-VT) yêu cầu Khuê chỉ mặt anh chị vợ của Long cho sát thủ nhận diện. Sát thủ được Long thuê mướn sẽ liên lạc với Khuê qua ám hiệu “người lạc đường” để thực hiện âm mưu của Long.

Ngày 29-5-2012, một sát thủ có biệt danh Phi Đen với ám hiệu “người lạc đường” gọi điện thoại cho Khuê. Lần đầu, Khuê nói bận nên hẹn lại năm ngày sau sẽ dẫn sát thủ đi nhận diện. Chiều 3-6-2012, Khuê dẫn sát thủ đi Long Khánh để chỉ điểm nhà và chỉ mặt chị vợ của Long. Nhận tin báo từ sát thủ, Long chỉ đạo “cứ giết sạch” vợ chồng, con cháu của anh chị vợ để khỏi bị cản trở. Ngoài ra, Long còn lệnh cho sát thủ sau khi gây án thì giết luôn Khuê và hai em trai của Khuê để bịt đầu mối.

Cục C45B nhận tin báo của Cục An ninh nội địa Mỹ đã lên kế hoạch theo dõi và phá vỡ âm mưu của Long. Ngay sau khi củng cố đủ chứng cứ, ngày 7-7-2012, Cục C45B đã bắt giữ Khuê, đồng thời tại Mỹ, Cục An ninh nội địa Mỹ cũng bắt giữ Long.

Tại cơ quan điều tra, Khuê khai có biết việc Long nhờ mình chỉ điểm để sát thủ ra tay giết người nhưng do Long là cậu ruột, Khuê lại đang nợ Long 600 triệu đồng do vay vốn làm ăn thất bại nên phải giúp mà không dám trái lệnh.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai anh chị vợ của Long phủ nhận việc có giữ tiền cho Long và khẳng định không nợ nần gì với Long. theo tài liệu của C45, trước đó vào tháng 1-2012, ông L. (anh vợ Long) từng bị hai người lạ dùng dao đâm vào cổ nhưng may mắn thoát chết. Công an Long Khánh đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm, còn ông L. thì từ chối đi giám định thương tích nên không có căn cứ để khởi tố vụ án.

ÁI NHÂN