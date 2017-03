Lật tẩy cặp vợ chồng siêu lừa đảo liên tỉnh

Lê Thị Thủy.

Ngày 25/11, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy, 29 tuổi và chồng Thủy là Nguyễn Khắc Thìn, 34 tuổi, đều trú ở khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang truy bắt Lê Xuân Lạng (anh trai Thủy) - đồng phạm với Thủy và Thìn trong việc lừa đảo.

Được biết, trước kia, vợ chồng Thủy - Thìn từng kinh doanh hàng tạp hóa, rượu, bia nước giải khát. Quá trình làm ăn, thấy việc mua bán rượu bia có nhiều kẽ hở, có thể lừa đảo được nên Thủy đã nghiên cứu các công ty bia và đại lý bia lớn ở các tỉnh trên toàn quốc. Thủy nắm trong tay danh sách, số điện thoại, tên tuổi cũng như cách thức làm ăn của các chủ đại lý bia, các công ty bia. Sau khi có những thông tin trên, Thủy bàn với chồng và anh trai tìm cách lừa đảo.

Điển hình là trường hợp của ông Trương Văn Duy, trú ở TP Pleiku, Gia Lai. Từ khoảng nửa năm trở về trước, có một phụ nữ nói giọng Bắc, xưng tên là Hà, chủ đại lý bia lớn ở phía Thanh Hóa mời chào ông Duy lấy bia của mình. Vốn đã có đại lý "ruột" nên ông Duy từ chối. Ít lâu sau, Thủy lại tiếp tục dùng tên Hà gọi điện cho ông Duy hỏi thăm sức khỏe và mời chào ông lấy bia cho mình. Trong cuộc nói chuyện điện thoại, Thủy còn biết rõ hiện ông Duy đang lấy bia của ai, với giá bao nhiêu tiền/thùng và mời ông Duy mua của mình với giá rẻ hơn.

Không thuyết phục được khách hàng khó tính này, tháng 11/2010, Thủy lại gọi điện đến, thấy ông Duy bắt máy, Thủy nói luôn: "Sao hôm nay anh không đi hội nghị khách hàng?". Rồi Thủy kể trong hội nghị có những ai, tổ chức ra sao. Thấy Thủy nói đúng các sự kiện về bia đang diễn ra trong cả nước nên ông Duy rất tin tưởng Thủy thực sự là một đại lí bia. Chính vì vậy, sau rất nhiều lần từ chối, ông Duy đã nể nang mua của Thủy 2.500 thùng bia 333 với tổng giá trị 435 triệu đồng. Theo đó, Thủy nói rằng mình có kho hàng ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa và hẹn ông Duy cho lái xe đến để bốc hàng, sau khi bốc hàng xong, sẽ chuyển tiền ra cho Thủy qua ngân hàng.

Sau khi thuyết phục được người mua, Thủy liền điện thoại cho ông Nguyễn Văn Thứ ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa nói tên là Hà ở Quảng Trị đặt mua 2.500 thùng bia với giá 440 triệu đồng. Theo sự phân công của Thuỷ, Lạng (anh trai của Thuỷ) ra Thanh Hóa, lân la làm quen với anh Lê Sỹ Tam, là lái xe ôm, nói rằng mình có người nhà cần gửi tiền ra nhưng bị mất CMND nên nhờ anh Tam dùng CMND để nhận hộ, sẽ trả tiền công. Đúng lịch hẹn, sáng hôm sau, ông Duy cho xe ôtô ra đến Thanh Hóa, Thủy điện thoại cho ông Thứ ra đón xe, bốc hàng lên.

Sau khi lái xe kiểm đếm đủ hàng, gọi điện lại thông báo cho ông Duy thì cũng là lúc Thủy "ra tay". Cô ta chọn đúng thời điểm ngân hàng chuẩn bị nghỉ, gọi điện cho anh trai lấy tên tuổi, CMND của anh Tam sau đó thông báo để ông Duy gửi tiền qua số CMND của anh Tam. Ông Duy gửi tiền xong, Lạng cùng anh Tam ra Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Thanh Hóa nhận tiền. Về phía Thủy, sau khi lập xong kịch bản hoàn hảo trên liền kể với chồng rồi cùng thuê xe ôtô ra Thanh Hóa đón anh trai. Ông Thứ sau khi đã vận chuyển đủ hàng lên ôtô nhưng không thấy khách gửi tiền nên không cho ôtô đi. Lái xe đành gọi điện cho ông Duy thông báo tình hình. Lúc đó, ông Duy mới hốt hoảng biết mình bị lừa, ra ngân hàng ngừng việc chuyển tiền nhưng đã muộn.

Nhận được tin báo của bị hại, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH tập trung xác minh, điều tra. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhóm đối tượng trên cũng đã từng lừa đảo trên địa bàn TP Thanh Hóa mà cơ quan Công an đang rà soát, đấu tranh. Điều đáng nói là, trong mỗi phi vụ lừa, Thủy chỉ dùng một số điện thoại để liên lạc với những người liên quan, sau đó vứt luôn cả máy lẫn sim, không để lại dấu vết gì. Qua sàng lọc kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Lê Thị Thủy và đồng bọn chính là các đối tượng lừa đảo. Thấy "động", Lạng nhanh chân bỏ trốn.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận gây ra 5 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Thủy khai nhận, mỗi vụ lừa đảo, cô ta thường lấy tên khác nhau, giả giọng nhiều địa phương để bị hại không thể xác định được đối tượng. Đây là thủ đoạn rất mới, tinh vi, đề nghị mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tục bị mắc lừa.





Theo Phương Thủy (CAND)