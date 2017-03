Lật tẩy “gia đình Rồng” lừa tìm kho báu

Ngày 21-1, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), cho biết vừa khám phá một tổ chức có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn tung tin khai thác những kho vàng, kho tiền cổ để lôi kéo nhiều người tham gia.

Trước đó, tháng 10-2013, cơ quan an ninh điều tra công bố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng danh nghĩa “Hoa Mai Hội” do Nguyễn Thành Chơn cầm đầu. Chơn đã bịa đặt thông tin có nhiều kho tiền cổ, đôla Mỹ, lôi kéo nhiều người tham gia khai thác để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Sau khi hành vi của Chơn bị vạch trần, nhiều người dân đến công an trình báo còn nhiều nhóm có thủ đoạn tương tự.









Lê Văn Dũng và tang vật liên quan đến “gia đình nhà Rồng”. (Ảnh do Cơ quan An ninh điều tra cung cấp)

Trong đó nổi lên một nhóm do Lê Văn Dũng (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tự xưng là Ba Vương cầm đầu. Ba Vương xưng là “tướng quân đội”, “vua tài chính toàn cầu”, “tổng tài chủ” đời thứ bảy của “gia đình nhà Rồng”, tiếp quản nắm giữ các kho tiền khắp Việt Nam, khi có lệnh của Ba Vương mới được mở kho.

Tháng 7-2013, Ba Vương thông báo có Ngô Văn H. là “trung tướng an ninh”, Nguyễn Phú Q. là “giám đốc công ty đầu tư xây dựng miền Nam QK”… sẽ lên Đắk Lắk khai thác kho vàng 9,6 tấn thuộc “gia đình nhà Rồng” đang giấu trong vườn nhà một người dân tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Ngoài ra, Dũng còn lôi kéo đông đảo người khác bỏ gia đình, vợ con, vay mượn số tiền lớn để theo Dũng khai thác kho báu ảo để rồi tiền mất tật mang, gây ra nhiều xáo trộn xã hội.

Trong số tay chân của Ba Vương có ông Phạm Minh T. là người tích cực tham gia “gia đình nhà Rồng”. Năm 2008, ông T. xây dựng trái phép căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh rồi tự đặt tên là chùa Từ Bi để hoạt động mê tín dị đoan. Mặc dù chính quyền địa phương cưỡng chế nhưng ông T. không chấp hành. Ông T. còn sử dụng giấy chứng nhận tăng ni giả bị Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hiện, đề nghị UBND huyện Bình Chánh thu hồi giấy chứng nhận.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Lê Văn Dũng trong thời gian tham gia quân đội từng lấy cắp xăng dầu và bị kỷ luật. Năm 2002, Dũng bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Dũng mở phòng khám, chữa bệnh không giấy phép, bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, buộc ngừng hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, nhóm người của Lê Văn Dũng mới dừng ở hình thức tuyên truyền, lôi kéo, lừa bịp nhiều nạn nhân đi tìm kho báu không có thật, gây ảnh hưởng an ninh, chính trị và xã hội. Hiện cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân biết thông tin về hoạt động sai phạm của nhóm Ba Vương thì cung cấp cho công an theo địa chỉ email: Daklak_ca@yahoo.com.vn, số điện thoại: 0500.3869438.

TUYẾT KHUÊ