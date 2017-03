Lật tẩy kẻ “tiện tay dắt bò” từ... dấu chân

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh), cho biết: Vừa bắt giữ Võ Văn Thủ (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thủ khai nhận do thiếu nợ ngân hàng không có khả năng trả nên hắn nảy ý định trộm bò đem bán. Ngày 18/10, Thủ đi tìm bò thì phát hiện ông Chàm Ốp (50 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, Tân Biên) dắt 2 con bò kéo to, khỏe nên Thủ theo dõi ông Chàm Ốp suốt 4 ngày liền.

Sau khi nắm được quy luật thường ngày của ông Chàm Ốp, theo kế hoạch, sáng 22/10, Thủ điện thoại liên hệ thuê người chở hàng, hẹn ở vườn cao su thuộc xã Thạnh Bình, Tân Biên để chở bò. Khoảng 9h cùng ngày, Thủ chạy xe đến giấu tại vườn cao su, đi bộ đến nơi 2 con bò và ngang nhiên dắt trộm đến vườn cao su chờ xe đến chở đi.

Khi 2 con bò được dắt lên xe, Thủ lấy xe chạy trước và yêu cầu người chở hàng chạy theo sau đến xã Long Chữ, Bến Cầu thì dừng trước một quán cà phê. Thủ dắt bò xuống và trả công cho người chở hàng 800.000đ. Tại đây, Thủ thuê 2 người thanh niên địa phương dắt 2 con bò đến khu vực phía sau Bến Đình cất giấu, mỗi người được trả 60.000đ.

Đến 11h cùng ngày, ông Chàm Ốp trở ra thì phát hiện 2 con bò đã bị đối tượng trộm mất.

Từ những dấu vết chân để lại hiện trường, Công an huyện Tân Biên xác định kẻ trộm là Thủ, và phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu tổ chức truy tìm đối tượng trộm cùng tang vật ngay trong đêm.



Theo T.N (CAND)