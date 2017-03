Lật tẩy “mẹ mìn” lừa bán 15 phụ nữ ra nước ngoài

Cay đắng kiếp hồng nhan

Bóng chiều đổ xuống bản Nhạp sầm sập. Ngôi nhà của ông Lò Văn Piêng mấy hôm nay vẫn không ngớt khách đến hỏi thăm cô con gái Lò Thị M. của ông bị mất tích gần 3 năm đã tìm được đường về nhà. Nước da trắng xanh trên gương mặt hốc hác do nhiều đêm mất ngủ, tuy đã về được quê hương, nhưng ánh mắt của Lò Thị M. vẫn buồn xa xăm. Ở một góc tâm hồn nào đó, cô vẫn day dứt thương nhớ đứa con mình dứt ruột sinh ra đang ở bên kia biên giới. M. là một trong 15 nạn nhân của Lò Thị Bó, trú ở bản Nà Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lừa bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, đã được giải cứu về Việt Nam.

Lò Thị Bó.



Lớn lên ở bản Nhạp, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, M. như bao sơn nữ ở núi rừng xanh thẳm chỉ biết đến nương ngô, cây lúa. Tháng 8/2008, M. đi bẻ ngô thuê ở bản Nà Hương, xã Hát Lót thì Bó đến rủ xuống Hà Nội làm xưởng may. Trước khi đi, M. chỉ kịp gọi điện báo cho gia đình biết.

Người phụ nữ đưa M. đi bằng ôtô khách ra Móng Cái, Quảng Ninh, rồi đi đò sang Trung Quốc. Thấy nhà cửa san sát, trên nóc nhà là những tấm biển quảng cáo chữ Trung Quốc, M. mới giật mình khi biết đây không còn là quê hương của cô nữa. M. được Bó đưa đến một vùng quê khá hẻo lánh và ấn vào một ngôi nhà 3 gian rộng rãi, xung quanh hoang vu. Một người đàn ông gần 50 tuổi từ trong nhà bước ra nhìn M. như muốn nuốt chửng. Bó trao đổi gì đó với gia đình người đàn ông bằng tiếng Trung Quốc mà cô không hiểu. Chỉ đến khi người đàn ông đưa cho Bó một xấp tiền và bắt M. ký vào một tờ giấy loằng ngoằng thì M. mới đoán ra: mình đã bị bán.

Thế là M. trở thành vợ của người đàn ông Trung Quốc từ hôm đó. M. có thai, ngày 29/5/2009 cô sinh con gái. Con được 4 tháng, một hôm mải làm việc cô không kịp cho con bú, thế là bị chồng đánh cho một trận. Quá bức xúc với những trận đòn vô cớ của chồng, M. quyết định bỏ chạy. Thấy trụ sở Công an, M. chạy vào đó trình báo. Cô được Công an Trung Quốc giúp đỡ và đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

Nạn nhân thứ hai được Công an Trung Quốc giải cứu và đưa về Việt Nam là Triệu Thị H., ở Tiểu khu 6 Tà Loọng, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Cuộc xa xứ của H. cũng đằng đẵng nhiều năm, cô bị lừa gạt bán đi bán lại nhiều lần, đặc biệt cô cùng với Lò Thị T. ở bản Pút, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu còn bị bọn buôn người "cướp" giữa đường. Cay đắng hơn nữa là T. đang mang thai 6 tháng. Nhưng vì tiền, Bó và đồng bọn đã nghĩ ra trò bất lương, lừa gạt T. là đưa cô xuống Hà Nội phá thai, nhưng chúng lại đưa thẳng cô sang Trung Quốc để bán.

Bị chủ bán đi bán lại nhiều lần cho những người đàn ông Trung Quốc, H. còn phải đi làm gạch rất cực nhọc. Tháng 9-2010, bà chủ bị ốm phải đi nằm viện, nhân lúc gã gác cổng ngủ say, H. đã lẻn trốn thoát và chạy một mạch 4 cây số đến trụ sở Công an trình báo. Công an Trung Quốc đã ngay lập tức tổ chức kiểm tra nơi ở của H. và giải cứu được 5 cô gái Việt Nam bị bán vào đây làm gái mại dâm. 2 vợ chồng chủ chứa bị bắt ngay sau đó. Gần 2 tháng sau, H. đã trở về quê nhà và làm đơn tố cáo Lò Thị Bó.

Lừa cả bạn tù

Đôi mắt sắc lẹm, gương mặt nhọn, Lò Thị Bó là người phụ nữ khá giảo hoạt. Bó sinh năm 1970, ở bản Nà Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Năm 1991, Bó lấy anh Tòng Văn Lùn và sinh được hai người con trai. Chồng nghiện ma tuý, cuộc sống lam lũ trên đồng ruộng đã đẩy người đàn bà vốn có nhiều tham vọng này vào con đường ma tuý.

Năm 2002, Bó bị TAND huyện Mai Sơn xử phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian ở trại, Bó chơi thân với 2 người bạn tù là Quàng Thị H. và Quàng Thị Th. đều trú ở Bản Mé, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. Không những thân thiết mà cả ba con kết nghĩa tình chị em trong trại. Mãn hạn tù, Bó trở về nhà nhưng đã nhanh chóng chán cảnh nghèo nàn và nghiện ngập của chồng. Năm 2004, Bó sang Trung Quốc làm ăn. Được 3 tháng Bó lấy chồng người Trung Quốc. Thỉnh thoảng Bó mới về Việt Nam thăm 2 đứa con trai và cho chúng tiền.

Ở Trung Quốc không có việc làm, lại lười lao động nên Bó đã nghĩ cách về Sơn La lên các miền núi cao, lừa gạt các cô gái người dân tộc thiểu số để bán cho một số người đàn ông Trung Quốc chưa có vợ. Từ tháng 6/2007 đến nay Bó đã lừa được 15 phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Thậm chí hai bạn tù của Bó sau khi mãn hạn tù về quê cũng bị thị ta lân la đến rủ đi bán hàng ở Hà Nội rồi lừa họ ra Móng Cái để sang Trung Quốc bán làm vợ cho hai người đàn ông không biết tên ở Sắt Chít. Riêng Lò Thị M. bị Bó bán cho chú chồng ở Thượng Hải.

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án mua bán người và khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Bó khi thị về Mai Sơn để tiếp tục lừa gạt các cô gái khác. Trong số 15 nạn nhân có nạn nhân Lò Thị D. khi bị Bó lừa sang Trung Quốc có đem theo đứa con trai 3 tuổi.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng đã giúp sức cho Bó lừa bán người, đặc biệt đang đề xuất với VKS đề nghị khởi tố Lò Thị Bó thêm tội danh "buôn bán trẻ em". Để giải cứu các cô gái còn đang ở Trung Quốc, Công an tỉnh Sơn La đã có công văn báo cáo Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội về người bị hại đang ở Trung Quốc và đề nghị Cục phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu những nạn nhân này về nước.



Theo Trần Hằng - Anh Hiếu (CAND)