Lật tẩy một “quan chức” sống bằng nghề... lừa

Mặc dù chẳng có bằng cấp, chức vụ gì nhưng từ cuối tháng 2-2009, Lục đi nhiều nơi rêu rao rằng mình đang giữ chức vụ quan trọng ở một cơ quan nhà nước, có mối quan hệ thân thiết với giới quan chức của nhiều địa phương và có khả năng xin việc làm. Bên cạnh tài ăn nói khiến kiến trong lỗ phải bò ra, Lục ăn vận rất lịch sự và luôn xách theo chiếc cặp da đựng nhiều giấy tờ, tài liệu. Để cho chắc ăn, đi đến đâu Lục cũng có xe con đưa đón (xe đi thuê), do vậy nhiều người đã lầm tưởng Lục là một quan chức nhà nước.

Một trong những người đầu tiên sập bẫy của Lục là ông Nguyễn Lương Hiền ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Biết ông Hiền đang tìm việc làm cho con gái vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghệ thông tin, Lục đến làm quen và hứa sẽ “chạy” được việc làm vào những cơ quan ăn nên làm ra. Sau khi xem hồ sơ xin việc, Lục cho biết hiện Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần quốc tế Kosdos, ở Hà Nội đang cần tuyển hai nhân viên mới. Nếu muốn cho con vào công tác tại những chỗ này, ông Hiền phải chi khoảng 60 triệu đồng. Tin tưởng Lục, ông Hiền đi vay mượn khắp nơi được đủ 60 triệu đồng đưa cho Lục và hy vọng con gái mình sẽ có một việc làm ổn định.

Hai tháng sau, Lục đi ôtô cùng hai người đàn ông đến trao cho ông Hiền hai quyết định tuyển con gái ông vào làm việc tại cả hai cơ quan trên. Thấy hai tờ quyết định đen thui (bản phôtô) không có dấu má gì, ông Hiền đã đem đến Công an huyện Thuận Thành trình báo.

Tiến hành điều tra, xác minh và thông qua công tác giám định, cơ quan công an xác định những tờ quyết định tuyển việc làm do Lục đưa cho ông Hiền là giấy tờ giả. Ngay sau đó, Nguyễn Doãn Lục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lục khai sau khi nhận 60 triệu đồng của ông Hiền, Lục đã đưa 35 triệu đồng cho một đối tượng khác quê ở Hải Dương, tự xưng là phó giám đốc một trung tâm xúc tiến thương mại việc làm ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh để lo thủ tục xin việc cho con gái ông Hiền và vị phó giám đốc nọ đưa lại cho Lục hai tờ quyết định giả. Tiến hành xác minh lời khai này, cơ quan quan công an kết luận ở huyện Đông Triều không có vị phó giám đốc nào giống như lời khai của Lục.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Thuận Thành còn phát hiện Lục đã cùng đồng bọn nhận của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1981, ở huyện Thuận Thành) số tiền 4,5 triệu đồng để đưa anh Hải vào làm việc tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thế nhưng sau đó anh Hải lại được đưa vào làm bảo vệ tại một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Quảng Ninh.