Lật tẩy những thủ đoạn chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

Vụ việc trên xảy ra tại BHXH Nhà Bè (trực thuộc BHXH TP HCM). Đường dây chiếm đoạt tiền BHXH bị phanh phui bắt đầu từ việc Công ty Mannequins Đông Á bị thất lạc sổ BHXH nên ngày 14/6/2010 đã đề nghị BHXH TP HCM cấp lại sổ mới (Nguyễn Xuân Hảo đứng tên). Qua kiểm tra cho thấy, sổ BHXH này được BHXH huyện Nhà Bè giải quyết trợ cấp hơn 20,7 triệu đồng, trong khi đó ông Hảo không đề nghị cũng như ký nhận khoản tiền này.

Liên quan đến vụ việc này, Bùi Quốc Vinh - nhân viên BHXH huyện Nhà Bè (phụ trách chế độ, chính sách) đã thừa nhận, Vinh đã cùng một số cá nhân khác nhận hồ sơ trái quy định, nâng khống thời gian, mức đóng BHXH để chiếm đoạt số tiền trên. Theo đó, ngày 26/11/2010 BHXH TP HCM ra Quyết định kiểm tra toàn bộ 4.556 hồ sơ của BHXH Nhà Bè trong việc giải quyết trợ cấp một lần thì phát hiện có đến 361 hồ sơ chi sai phạm làm thất thoát gần 5,6 tỷ đồng. Trong đó có 330 NLĐ tham gia đóng BHXH thông qua chế độ tiền lương tại 124 công ty, thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước. Số hồ sơ còn lại là làm giả hoàn toàn.

Nguyễn Thị Hoa, nguyên cán bộ chủ chốt BHXH Nhà Bè, đã tiếp tay đắc lực trong vụ "rút" tiền BHXH để chia nhau.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định, từ 1/2009 đến 10/2011, một số cán bộ, nhân viên BHXH Nhà Bè câu kết với đối tượng bên ngoài tên Nguyễn Anh Tuấn (ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7) để chiếm đoạt tiền tại 361 hồ sơ trên bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Khoảng đầu năm 2009, Nguyễn Anh Tuấn có quen với một số nhân viên phụ trách BHXH tại các Công ty và qua họ có thể mua các sổ BHXH mà không cần có sự đồng ý của người đóng BHXH. Qua bàn bạc, Tuấn và Vinh thống nhất sẽ "rút" tiền tại BHXH Nhà Bè thông qua việc lập và giải quyết trợ cấp BHXH một lần. Nhiệm vụ của Tuấn là bằng mọi cách phải tìm và liên hệ với nhân viên phụ trách, quản lý sổ BHXH tại một số công ty, doanh nghiệp để mua sổ BHXH. Sau đó, mạo danh người đóng BHXH để làm "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" và xác nhận về cư trú. Tới công đoạn này, Tuấn sẽ giao sổ lại cho Vinh để Vinh thực hiện tiếp các công đoạn còn lại. Với khoản tiền chiếm đoạt, Vinh được chia 25% và Tuấn 75% trên số tiền đóng bảo hiểm thật mà NLĐ được hưởng.

Tuy nhiên, trong năm 2009, do số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH nhiều, nên Ban Giám đốc BHXH Nhà Bè chỉ đạo chỉ giải quyết đối với người đóng BHXH cư trú tại huyện Nhà Bè. Trong khi đó, "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" do Tuấn mạo danh lại có xác nhận cư trú tại phường Tân Thuận Đông và phường Bình Thuận, quận 7. Vì vậy, để thay đổi cho hợp lệ, Tuấn đã tẩy xoá chữ phường Tân Thuận Đông hoặc phường Bình Thuận, quận 7, sửa thành "Thị trấn Nhà Bè".

Với cách làm trên, từ 2009 đến 10/2010, Tuấn đã giao cho Vinh khoảng 140 hồ sơ đề nghị trợ cấp BHXH một lần. Trước mắt, Cơ quan điều tra mới làm rõ 34 sổ BHXH mà Tuấn đã mua trái phép từ Dương Thanh Tùng - Nguyên Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mannequins Đông Á với giá 30,9 triệu đồng. Các giấy tờ này Tùng thông qua Bùi Thị Hồng Thúy - nguyên nhân viên văn phòng của Công ty TNHH Mannequins Đông Á lấy cắp tại kho lưu giữ tại Công ty.

Sau khi nhận hồ sơ Tuấn đưa, Vinh bàn với Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc và Đỗ Phương Anh - nhân viên thủ quỹ kiêm kế toán BHXH Nhà Bè, khai tăng khống thời gian và mức đóng BHXH của NLĐ để lấy tiền chia nhau. Sau khi thực hiện, với 34 hồ sơ BHXH trên, Tuấn, Vinh, Hoa và Phương Anh đã rút được hơn 758,7 triệu đồng. Trong đó, số tiền tính đúng theo sổ BHXH chỉ hơn 79,5 triệu đồng, số tiền còn lại do các đối tượng trên kê khống.

Tương tự, với 13 sổ BHXH của NLĐ đóng BHXH thông qua chế độ tiền lương Tuấn mua với giá 6,5 triệu đồng từ Lâm Thị Thùy Giang - nhân viên phụ trách BHXH của Công ty TNHH CCH Top (Giang quản lý những sổ này), tổng số tiền mà 4 đối tượng trên rút được hơn 173,3 triệu đồng. Trong đó, số tiền tính đúng theo sổ chỉ có 16 triệu đồng.

Được biết, vụ án này Cơ quan An ninh - Bộ Công an thụ lý ban đầu, sau đó chuyển cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố các đối tượng: Bùi Quốc Vinh, Nguyễn Anh Tuấn tội "tham ô tài sản", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Phương Anh tội "tham ô tài sản". Cơ quan CSĐT, hiện đang tiếp tuc làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan cũng như việc bán sổ BHXH của NLĐ đối với một số công ty, doanh nghiệp…





Theo T.Hà (CAND)