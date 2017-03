Lật tẩy trò bịp bợm của “nhà tiên tri”

CON TRUYỀN ĐẠO, CHA TÍN ĐỒ

Tháng 11-2010, theo một số phương tiện thông tin đại chúng, ông Mẫm là người góp gần chín tấn gạo gởi cho đồng bào lũ lụt miền Trung nên nổi tiếng như cồn tại Gò Công Đông. Phát biểu với báo giới, ông Mẫm nói: “Số lúa này (tức 120 tấn lúa - PV) do chính tui mua của bà con xung quanh. Ai mua lại giá gấp đôi tui cũng không bán. Gia đình tui ăn gạo dạt để dành phần gạo trắng gởi cho đồng bào bị lũ lụt miền Trung...”. Rất may trò hề của ông Mẫm đã bị Công an tỉnh Tiền Giang lật tẩy. Ông ta xuất thân trong một gia đình lao động nghèo có tám anh chị em. Năm 23 tuổi, Mẫm đi lính Không quân thuộc Sư đoàn 5 của chính quyền Sài Gòn và đóng quân tại Tân Sơn Nhất, TPHCM. Một năm sau, Mẫm trở về quê với cảnh ruộng đồng. Tuy nhiên, không như bao nông dân khác ngày hai buổi tất bật ngoài đồng mà ông ta cùng con gái lập đạo vô vi truyền bá những điều hết sức phi lý có dấu hiệu trục lợi.



Ông Mẫm, người tự lập ra đạo vô vi

Khoảng 10 năm trước, con gái ông Mẫm là Lê Thị Thanh Thủy (SN 1975, tự Sương) bị bệnh suy thận, được gia đình chạy vạy chữa trị khắp nơi nhưng không thuyên giảm.

Năm 2009, người dân xã Bình Ân hay khoe khoang biệt tài “thần bí” của Sương. Hàng loạt lời đồn thổi Sương như “thánh sống”: biết trước thiên tai hàng chục năm sau, rõ hậu vận từng người để có cách đề phòng... Khi người dân vào nhà, Sương cất giày dép, đóng cửa cẩn thận để đối phó với công an. Có một quy định khá khắt khe: ai muốn gia nhập tín đồ đạo vô vi phải ăn chay trường, không được cưới vợ, lấy chồng, không uống rượu bia. Mỗi tín đồ phải đặt một pháp danh gắn với chữ lót là Hồng Minh nếu là nam, nữ là Hồng Ngọc. Tín đồ thắc mắc, Sương giải thích, lúc “thầy” chuẩn bị quy tiên thì được ông Hồng Lam, bà Hồng Lữ giúp đỡ. Nhờ vậy mà thầy có khả năng “độ mạng” để cứu bá tánh. Sương kết nạp tín đồ vào ngày thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Sau đó, thị tự đổi lại ngày chủ nhật, ngày rằm và ba mươi cho “linh thiêng”. Xong thủ tục, các con đạo quỳ, chấp tay khẩn niệm, uống một hớp nước lạnh và miệng ngậm nhánh hoa vạn thọ. Tiếp tay cho con, ông Mẫm trở thành tín đồ lấy pháp danh là Hồng Tứ Quang có nhiệm vụ phiên dịch khi “thầy” Sương giảng đạo.

TỰ “BƠM” LÀM VIỆC THIỆN

Nhiều người dân nhẹ dạ, mê tín dị đoan và cũng có những gia đình ba thế hệ tìm đến nhà ông Mẫm xin gia nhập tín đồ. Mỗi lần giảng đạo, Sương nói năng bậy bạ do “cõi trên” nhập. “Thầy” còn chỉ dẫn, trước tiên phải làm công quả cho ông Mẫm bằng việc góp công, góp của xây hồ nước, góp ngọc (tức lúa) vào kho vì... giờ tận thế sắp đến rồi!

Tin theo lời Sương, nhiều con đạo mua vật tư, thuê nhân công xây tại nhà ông Mẫm bốn cái hồ lớn. Tiếp đến, họ xây nhiều cái hồ mua lương thực để dự trữ. Đầu năm 2010, số lúa các con đạo giao cho ông Mẫm quản lý hơn 100 tấn. Ngoài ra, họ không quên thu gom vỏ bưởi, lá sả... mang tới nhà ông Mẫm để dành “xông mùi thúi của xác chết do ngày tận thế”. Ngoài việc phiên dịch, ông Mẫm kiêm luôn nghề chữa bệnh viêm mũi. Ai tìm đến nhờ ông chữa trị, ông thổi vào mũi của người bệnh. Ông còn khuyến cáo, mọi người nên dùng dầu dừa uống để phòng bệnh đột quỵ. Khi con đạo đến nhà ông làm công quả thường được tặng một muỗng dầu dừa.

Trước tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, ngày 28-5-2010, công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông Mẫm. 49 người đã thừa nhận đến nhà ông Mẫm để nghe truyền bá đạo trái phép. Ông Mẫm thừa nhận việc làm trên là vi phạm pháp luật.

Ngày 25-6-2010, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức họp dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mẫm và con gái. Thế nhưng không bao lâu, ông Mẫm phát biểu trên báo chí, dùng hết tài sản khoảng 600 triệu đồng mua 120 tấn lúa để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Một lần nữa, hành vi của ông Mẫm lại muốn đánh bóng mình hòng lừa dân, lừa dư luận.





Theo THIỆN THẢO (CATP)