Lật thuyền ở hồ thủy điện Hòa Bình, 20 người thoát nạn

Hồ thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)



Theo Điêu Chính Tới (TTXVN)



Vụ lật thuyền làm 10 xe máy và 20 người ngồi trên thuyền rơi xuống hồ trong tình trạng có mưa lũ, nhiều cây trôi nhưng may mắn không ai bị chết đuối. Số xe máy, đồ đạc còn lại đang được người dân tiếp tục tìm kiếm.Ông Lường Văn Phận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Hoa (huyện Mường La) cho biết thêm chiều 9/5, anh Hoàng Văn Đức lái thuyền máy chở 20 người cùng 10 chiếc xe gắn máy trên thuyền từ xã Chiềng Hoa lên mạn ngược. Khi thuyền đến đoạn giáp ranh giữa bản Bắc (thuộc xã Chiềng Hoa) với bản Tôm (xã Tạ Bú) thì gặp lũ từ suối Chiến đổ về. Do thuyền phải liên tục tránh củi, cây gỗ trôi, nên mũi thuyền va vào tảng đá ven bờ, chân vịt của thuyền máy bị gẫy bởi cây mục trôi trên hồ đâm phải, làm thuyền bị lật úp.Ông Quàng Văn Ọi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tạ Bú (huyện Mường La) chia sẻ: rất may, thuyền bị lật ở gần bờ, lại có thêm 2 thuyền của người dân đang đánh cá gần đó kịp thời đến cứu vớt các nạn nhân; trong đó có 1 cháu bé 1 tuổi. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, bà con trong xã đã huy động trên 40 người đến tìm vớt đồ đạc, xe máy của các nạn nhân, nhưng đến nay mới chỉ vớt được 1 trong 10 chiếc xe máy từ lòng hồ lên bờ do nơi bị lật thuyền hiện lũ vẫn đang chảy siết.Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền chở quá tải, lại gặp mưa lũ, nước hồ trên thượng nguồn chảy siết, gây lật thuyền. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị lật thuyền trên hồ thủy điện Hòa Bình.