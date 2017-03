Lật tung rừng dừa nước truy bắt tên cướp

Sau khi gây án, bị lực lượng công an truy đuổi, một trong ba tên cướp giật đã bỏ xe lao vào vùng bưng biền mọc đầy dừa nước, cỏ lác, cây ô rô… mọc cao ngút mắt để lẩn trốn, hai tên đồng bọn của hắn đã trốn thoát. Với quyết tâm phải bắt bằng được nhóm cướp đã gây ra nhiều vụ trên địa bàn Q7, Nhà Bè, Ban chỉ huy Công an huyện Nhà Bè đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phối hợp với công an các xã Phước Kiển, Nhơn Đức, công an thị trấn, lực lượng dân quân, bộ đội… truy bắt. Với quyết tâm của lực lượng truy bắt, tên tội phạm đã phải thúc thủ sau hơn ba giờ gây án, đồng bọn của hắn cũng lần lượt sa lưới.

KHÔNG CHO HẮN THOÁT

Cướp.. cướp …cướp! 8 giờ 30 ngày 14-8-2013 người dân đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ dẫn từ Q7 về Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè nghe tiếng kêu thất thanh của hai cô gái. Nhiều người chưa hiểu rõ chuyện gì đã thấy một thanh niên điều khiển chiếc xe gắn máy hiệu Wave phóng như bay về hướng Nhà Bè, phía sau có hai cô gái chở nhau rượt đuổi hắn. Trước đó ít phút, chị Võ Thị Tuyết Hoa (SN 1988, quê Tiền Giang) chạy xe gắn máy BS: 55Z5 – 0079 chở theo Trương Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ Q7) trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Q7 về KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Khi gần đến cầu Phước Kiển 2 đường Nguyễn Hữu Thọ thì bất ngờ có một thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy lên dùng tay trái giật giỏ xách của chị Hoa đang để ở ba ga xe rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Hoa và chị Thúy la lớn và đuổi theo.

Khi chị Hoa cùng một số người dân đuổi theo tên cướp đến chân cầu Phước Kiển 2 thì tên cướp chuyển giỏ xách cho hai tên đồng bọn đang điều khiển chiếc xe gắn máy BS: 52U2-7202 chạy cùng chiều với hắn nhưng hai tên này không nhận mà chạy theo tên cướp. Tên cướp điều khiển xe cùng hai tên cản địa điều khiển xe chạy thẳng xuống vòng xoay Long Thới rồi quẹo sang bên kia cầu để đi về hướng Q7. Nhưng rủi cho chúng, cầu đang sửa chữa nên không đi được khiến bọn chúng quay xe lại và theo tuyến đường vừa bỏ chạy để chạy ngược về hướng Q7.

Lê Văn Phát, Đào Phước Ril và Trương Thanh Sáng

Lúc này, lực lượng CSGT công an huyện Nhà Bè trên đường tuần tra nghe nạn nhân hô cướp nên đến hỗ trợ. Vì vậy, khi bọn cướp chạy đến đường một chiều Nguyễn Hữu Thọ thì tên cướp vừa thực hiện hành vi giật giỏ bị quẹt xe và ngã xuống đường. Hắn lập tức bỏ xe, chạy vào vùng sông rạch, bưng biền có nhiều lùm cây dừa nước, cỏ lác mọc um tùm để tẩu thoát. Riêng hai tên cướp đi chung xe đã điều khiển xe chạy thoát về hướng Q7.

Vừa nhận được tin báo, ban chỉ huy Đội CSĐT TP về TTXH công an huyện Nhà Bè lập tức hội ý, điện thoại báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Nhà Bè. Đồng thời huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ trong đội, chia lực lượng ra làm ba cánh, dưới sự chỉ huy trực tiếp của ban chỉ huy đội để truy bắt tên cướp. Cùng lúc, công an xã Phước Kiển cũng chia quân làm hai, một cánh do anh Lâm Ngọc Thích - Trưởng Công an xã Phước Kiển- chỉ huy, cánh còn lại do anh Nguyễn Văn Tám – Phó công an xã Phước Kiển – chỉ huy cùng phối hợp với ba cánh quân của Đội CSĐTTP về TTXH, tạo thành 5 mũi bao vây, bố ráp tên cướp.

MƯU TRÍ CỦA CÔNG AN

Mặc dù cánh rừng dừa nước cỏ mọc lút mắt, che khuất tầm nhìn, cách hai ba mét đã không thể nhìn thấy nhau và đầy rẫy các loại côn trùng như ong, kiến… nhưng các lực lượng truy bắt đã không quản ngại khó khăn, cùng nhau theo dấu vết tên cướp để lại. Dọc theo đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ và Phạm Hữu Lầu thuộc ấp 4 xã Phước Kiển dài khoảng 6 km, bao bọc khu vực tên cướp đang lẩn trốn, Ban chỉ huy công an huyện đã yêu cầu lực lượng từ công an các xã trên địa bàn, phối hợp với lực lượng của các đội nghiệp vụ, huyện đội, dân phòng tổ chức bao vây từ cầu Phước Long đến cầu Phước Kiển 2.

Trong rừng dừa, các mũi quân dàn hàng ngang theo dấu tên cướp để lại, vừa đi vừa dùng cây, gậy để vạch rừng tìm hắn.

Tuy nhiên, khi truy đuổi được khoảng 2 km, đến một con rạch lớn thì lực lượng truy bắt mất dấu do đối tượng đã khôn khéo bơi dọc theo con rạch rồi tìm chỗ vắng để lên bờ đi tiếp mà không để lại dấu vết. Lực lượng truy bắt đã phải cởi bỏ hết quần áo, giơ cao súng, ĐTDĐ lên đầu để lội qua rạch, lần tìm trên diện rộng để tìm lại dấu vết của hắn. Truy tìm được một đoạn thì lực lượng công an tiếp tục phát hiện dấu vết của tên cướp nhưng theo dấu hắn một đoạn thì phát hiện có tới hai dấu vết để lại. Thì ra tên cướp cáo già đã khéo léo dùng chiếc quần của hắn kéo lê trên mặt bùn rạch, tạo dấu vết giả rồi lội ngược dòng nước để xóa dấu vết.

Lực lượng truy bắt không dễ mắc mưu hắn, sau gần 3 giờ truy bắt, các anh đã dồn tên cướp đến sát bìa sông Phú Xuân, giáp ranh với Q7 cách chỗ xuất phát ban đầu gần 3km đường chim bay thì… tiếp tục mất dấu. Để đánh động, thúc hắn phải bò ra khỏi chỗ nấp, các anh quyết định nổ hai phát súng chỉ thiên và làm động tác hô giả. Quả nhiên, tên cướp tưởng thật đã phải ra khỏi chỗ nấp chạy về hướng cầu Phước Long trên đường Phạm Hữu Lầu. 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi tên cướp vừa lò dò lên được mặt đường Phạm Hữu Lầu, lập tức hắn bị lực lượng đón lõng vòng ngoài bao vây, bắt gọn.

Phương tiện của bọn cướp dùng để gây án

Tại trụ sở công an, hắn khai tên là Lê Văn Phát (SN1991, ngụ ấp Đầy Hương, xã Thạch Thới An, huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng, đã từng có một tiền án 7 năm tù về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia). Tên này khai đang tạm trú tại nhà trọ không số ở P Phú Thuận, Q7. Đồng thời khai ra hai tên đồng bọn và các đặc điểm nhận dạng, phương tiện di chuyển của chúng. Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng của Đội CSĐT TP về TTXH công an huyện Nhà Bè lại lao vào việc truy bắt hai tên đồng bọn của Phát.

Dựa vào đặc điểm của đối tượng do tên Phát cung cấp, công an đã bắt được Trương Thanh Sáng (SN1991, ngụ ấp 7, xã Trí Phái, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) khi hắn đang lẩn trốn trong một tiệm internet. Một mũi trinh sát rảo trên địa bàn Q7 phát hiện Đào Phước Ril (SN1994, tự Cu, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cả hai cùng tạm trú Q7).

Bước đầu bọn chúng khai nhận ngoài vụ cướp vừa thực hiện trên địa bàn huyện Nhà Bè, bọn chúng đã thực hiện rất nhiều vụ trên địa bàn Q7. Riêng địa bàn huyện Nhà Bè, bọn chúng thực hiện vụ thứ hai thì bị bắt. Nói vui với chúng tôi về quá trình truy bắt tên Phát, một trinh sát công an huyện Nhà Bè cho biết: “Mấy anh trên quận bắt cướp trên xa lộ bằng xe gắn máy chứ đặc điểm vùng này toàn phải lội bưng bắt cướp.”

Hiện công tác đấu tranh với bọn chúng đang được tiếp tục mở rộng để truy bắt những kẻ tiêu thụ, thu hồi tài sản mà bọn chúng đã cướp được.

Theo QUANG HÀ (CATP)