Lật xe, gỗ tràn mặt đường

Đó là xe tải mang biển kiểm soát 37H - 7967 (hiện chưa xác minh được chủ xe) chở khoảng hơn 20m3gỗ de, dổi và các loại gỗ khác.

Được biết, chiếc xe tải vận chuyển gỗ từ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra TP Vinh (Nghệ An), khi lưu thông qua ngã ba Phúc Đồng chạy ra thị trấn Vũ Quang thì gặp một đoàn học sinh. Do bất ngờ, tài xế bẻ lái tránh đường khiến xe húc vào lan can bên đường Hồ Chí Minh, xe lật nhào, số gỗ trên xe đổ ra giữa đường.

Hậu quả là đoạn đường đó ách tắc hơn ba giờ đồng hồ, cabin xe tải hư hỏng nặng. Rất may, không ai bị thương tích.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện Vũ Quang phối hợp với Trạm kiểm lâm cơ động Vũ Quang mới dọn sạch đường để thông hành lang đi lại cho các xe đi trên tuyến đường trên.

Theo Trương Hoa - Quốc Châu (TNO)