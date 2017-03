Lật xe tải, hàng chục bình gas lăn lóc dưới đường

Chiếc xe tải chở gas gặp sự cố lật trên quốc lộ 1A trưa 6/6



Theo Thế Phong (DT)



Sự cố xảy ra vào trưa 6/6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Xe tải mang BKS 51C-11943 chở hơn 50 bình gas lưu thông hướng ngã tư An Sương về Thủ Đức, khi cách cầu vượt Quang Trung khoảng 200 mét thì bất ngờ xảy ra sự cố lật nhào, chắn ngang đường.Hàng chục bình gas trên thùng xe tải tràn xuống đường khiến nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng né tránh. Tại hiện trường, đầu và thùng xe tải hư hỏng nặng, do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên quốc lộ1A bị ùn xe kéo dài.Đội CSGT An Sương và công an quận 12 đã có mặt xử lý vụ việc. Một xe tải khác được điều đến chở số bình gas đi. Đến hơn 12 giờ, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa.