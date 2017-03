Lấy ý kiến nhân dân để đặt tên đường phố

Thành phố Ninh Bình đã xây dựng xong đề án và chuẩn bị mọi điều kiện để chuẩn bị đổi tên phần lớn tuyến đường nội thị, công trình công cộng và quy hoạch đến năm 2010. Thành phố hiện có 14 phường, xã, gồm 3 loại đường là do Trung ương quản lý có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10; 21 tuyến đường do tỉnh quản lý và 270 tuyến đường lớn nhỏ do thành phố quản lý.

Thành phố Ninh Bình đã quyết định lấy ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân, nhà quản lý, kiến trúc sư. Đặc biệt, là công khai quy hoạch, chiều dài, cũng như lợi thế để người dân được biết và thuận tiện trong xây dựng, mua bán. Theo đó, sẽ có 49 tuyến đường giữ nguyên tên, nhưng sẽ thay đổi tuyến kéo dài, hoặc giảm chiều dài tuyến. Đường UNIMEX sẽ được đổi tên là đường Đông Nhất và 28 tuyến đường sẽ được đặt tên mới... Với cách thay đổi này, du khách đến Ninh Bình sẽ không phải nghe những tên đường “kỳ lạ” và không có ý nghĩa như: đường Ninh Xuân Kỹ Vỹ, đường Vườn Táo, đường UNIMEX, đường 1 phố 1, đoạn 1 ngõ 2... (Theo TTXVN)