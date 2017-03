Lễ hội hoa anh đào (Hà Nội): Cưỡng ép thương hoa thành công

Hoa anh đào ở đây vừa ít vừa kém tươi, tôi thấy không giống hoa anh đào Nhật chiếu trên truyền hình. Tôi thấy hơi thất vọng” - bác Vũ Văn Yên (đường Hoàng Văn Thái, quận Đống Đa, Hà Nội) nhận xét về lễ hội hoa anh đào vừa kết thúc chiều tối qua (12-4) tại Hà Nội.

Trời nóng, hoa kém tươi

Lễ hội hoa khai mạc lúc 10 giờ, nhưng ngay từ sáng, khu vực đường Văn Cao (đi qua sân vận động Quần Ngựa nơi diễn ra lễ hội hoa) đã đông nghẹt người. Chen chúc trong đám đông, có người nói vui: “Nóng thế này thì người cũng héo, nói gì đến hoa!”.

Do thời tiết ngày Chủ nhật nắng ấm, nên hoa anh đào nở bung cánh ngay sau khi được đưa ra khỏi phòng lạnh. Thành viên ban tổ chức cho biết với thời tiết năm nay, ngay cả ở Nhật Bản hoa anh đào cũng nở sớm khoảng 10 ngày. “Dù đã lựa chọn những cành hoa nhiều nụ, nhưng do hoa anh đào rất nhạy cảm với thời tiết nên khi được trưng bày dưới nắng Hà Nội thì hoa cũng không thể giữ được sự tươi tắn trong suốt một ngày” - một người thuộc ban tổ chức cho biết.

Tan hội suôn sẻ

Người xem tập trung đông nhất cạnh bốn gốc hoa anh đào thật mới được trưng bày sáng 1-4. Theo anh Lê Quang Ninh, chiến sĩ công an trong lực lượng bảo vệ lễ hội hoa anh đào, tình hình an ninh trật tự lễ hội năm nay khá tốt nhưng các anh vẫn thường xuyên phải nhắc nhở những người chen lấn quá đà. Mặc dù đã có hàng rào mềm quây xung quanh các gốc hoa, nhưng nhiều người vẫn cố tình chỉ chỏ, chen vào gần cây hoa để chụp ảnh. Lực lượng bảo vệ an ninh phải hết sức vất vả để “canh” những cành hoa khỏi bị đối xử thô bạo. Một công an viên của phường Liễu Giai cho biết: “Lo nhất là lúc chiều tối, năm ngoái lúc tan hội mới diễn ra chuyện vặt hoa bẻ cành nên năm nay chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu phải bảo vệ hoa đến phút chót”.

Khoảng 7 giờ tối, lễ hội hoa anh đào kết thúc. Các thành viên trong ban tổ chức đều bày tỏ sự hài lòng khi năm nay không xảy ra tình trạng cướp hoa, bẻ cành đáng xấu hổ như năm ngoái. Ông Vũ Khắc Liên, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nhật, thành viên ban tổ chức, cho biết ngày Chủ nhật đã có hơn 100 người thuộc các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự được huy động cho lễ hội hoa anh đào. Nhiều người cho rằng việc giăng các đường dây bảo vệ, bố trí quá nhiều cảnh sát quanh các gốc hoa là phản cảm, nhưng ông Liên khẳng định điều đó là cần thiết và “mọi người vẫn cảm thấy thoải mái để thưởng thức hoa”.