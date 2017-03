Lễ tang 6 nạn nhân vụ thảm sát được bảo vệ đặc biệt

(PLO)- Sáng 11-7 đã diễn ra lễ tang tiễn đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng.Gia đình nạn nhân phải thuê xe tang từ nhiều cơ sở mai táng. Sáu chiếc xe tang sắp một hàng dài khiến ai cũng đau đớn và căm phẫn. Hàng ngàn người đã đến chờ đưa tiễn! Các chiến sĩ công an cũng được bố trí để bảo đảm an toàn cho lễ tang.