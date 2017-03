Lễ Tình yêu, rủ nữ sinh lớp 8 vào nhà nghỉ

Trước đó, chị Nguyễn Thị H., trú ở phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên trình báo con gái chị là Lê Thị B., học sinh lớp 8, bị Sơn làm hại.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, khoảng 8h40' ngày 14/2, tại nhà nghỉ Hương Thuỷ thuộc tổ 13, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên do chị Nguyễn Thị Hồng Thuỷ làm chủ, Sơn đã rủ cháu B. đến đến thuê phòng số 302 của nhà nghỉ Hương Thủy và thực hiện hành vi giao cấu. Do bị mẹ B. phát hiện nên Sơn bỏ trốn khỏi địa phương.





Theo P.A. (CAND)