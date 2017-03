Lén anh trai, giấu 168 kg 'thần chết' trên ô tô đi bán

Trước đó, đêm 29-2, trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), CQĐT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt quả tang Hà đang vận chuyển thuốc nổ trên ô tô biển số 36A-183.74.

Tang vật thu giữ là 168 kg thuốc nổ amonit (là thuốc nổ công nghiệp, thường được sử dụng để phá đá, mở đường hoặc khai thác khoáng sản) và 3.000 kíp nổ.



Bị cáo Đường Thị Hà.

Quá trình điều tra cho thấy năm 2014, do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, Hà vào huyện Tương Dương (Nghệ An) làm ăn, sinh sống. Trong thời gian đó, Hà đi làm tại mỏ đá ở xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) nên biết các mỏ đá cần thuốc nổ để phá đá.

Đầu năm 2016, Hà về quê ăn tết và tìm hiểu việc mua thuốc nổ đưa vào Nghệ An bán kiếm lời. Sau đó Hà móc nối được với một người tên Hồ Văn Việt (trú cùng xã) để mua số thuốc nổ trên. Tuy nhiên, khi giao nhận hàng thì Việt lại cử một người lạ mặt (Hà không biết) đến thay.



Biết anh trai là Đường Xuân Hùng lái ô tô vào Nghệ An nên Hà xin anh đi cùng. Hà giấu số thuốc nổ trên xe và nói dối đó là hành lý mang theo. Khi xe vào đến Nghệ An thì bị bắt.

Anh trai Hà không biết sự việc nên không phải chịu trách nhiệm. Đối với ông Việt, CQĐT đã triệu tập, đấu tranh nhưng không chứng minh được hành vi mua bán vật liệu nổ nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Đứng trước vành móng ngựa, Hà khóc, ân hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội để sớm trở về chăm sóc các con.

Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, Hà đã giúp đỡ người đi đường bị nạn, được chính quyền địa phương xác nhận nên đã được giảm nhẹ một phần hình phạt.