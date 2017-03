Lên cơn nghiện, đập phá trụ sở công an

Chiều ngày 26/8, công an phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã bàn giao đối tượng gây rối trật tự công cộng và đập phá trụ sở công an phường và rạch vào tay mình để ăn vạ cho cơ quan điều tra công an TP. Tam Kỳ xử lý.

Hồ sơ tại cơ quan điều tra công an TP. Tam Kỳ cho biết, vào tối hôm qua 25/8, Nguyễn Hà Anh Khoa (SN 1982, trú khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lên cơn nghiện nên đã dùng dao khống chế gia đình đòi đưa tiền để đi mua thuốc. Nhưng cha mẹ Khoa không có tiền để đưa Khoa nên đối tượng đã đập phá đồ đạc trong nhà.

Thấy đối tượng hung hãn gây mất trật tự tại địa phương, nhân dân trong khu vực điện báo công an phường Trường Xuân đến can thiệp và bắt giữ Khoa đưa về trụ sở công an phường để xử lý về hành vi gây mất trật tự tại địa phương và dùng hung khí đe doạ tính mạng người dân.

Tại cơ quan công an phường, Khoa vẫn tỏ ra hung hăng và tiếp tục đập phá tài sản như ti vi, và một số đồ dùng của cơ quan công an phường Trường Xuân. Ngay sau đó, Khoa đã dùng vật nhọn sắc rạch vào tay mình để ăn vạ đồng thời vu cáo cơ quan công an đánh người gây thương tích.

Trước sự việc này, buộc CAP Trường Xuân phải điện báo CATP Tam Kỳ tăng cường để khống chế và bắt Khoa đưa về trụ sở CATP xử lý. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

