Lên cơn nghiện ma túy, người đàn ông ôm mìn tự sát

Tại hiện trường, người dân phát hiện anh Mâng đã tử vong tại chỗ do mìn nổ. Công an xã Chiêu Lưu đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Kỳ Sơn đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cho biết công an huyện xác định đây là một vụ tự sát. Theo gia đình, anh Mâng là đối tượng nghiện ma túy. Trong khi lên cơn nghiện, anh Mâng đã sử dụng ma túy, sau đó ôm mìn tự chế vào ngực và kích nổ. Vụ nổ không làm người thân của anh Mâng và người dân bị thương. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Mâng cho gia đình làm lễ mai táng.