Lên cơn tâm thần, đâm chết 3 người

Ngày 2/12, Trung tá Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng Đội trọng án - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan điều tra đang đề xuất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố hình sự đối với Nguyễn Ngọc Cường (49 tuổi), trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du Bắc Ninh), kẻ dùng dao đâm chết 3 người tại xã này giữa tháng 8/2010 sau khi có kết luận của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương trong quá trình bị can được đưa đi giám định điều trị tâm thần.



Theo biên bản giám định pháp y tâm thần ngày 13/10/2010 của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước, trong và sau khi phạm tội, Nguyễn Ngọc Cường mắc bệnh rối loạn cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi bệnh mã số F25.2. Khi thực hiện hành vi phạm tội , bệnh đang trong giai đoạn tiến triển. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.



Trước đó, chiều 17/8, Nguyễn Ngọc Cường là người đang điều trị ngoại trú tại nhà vì bệnh tâm thần đã đến trước cửa nhà 2 chị em ruột là Đỗ Thị Mỵ (30 tuổi) và Đỗ Thị Ý (37 tuổi) cùng thôn với Cường. Trong khi 2 chị em Mỵ và Ý đang bán thịt lợn trước cửa nhà, Cường xuất hiện không nói một câu đã giật dao đâm chết chị Mỵ và làm chị Ý bị thương nặng.



Sau đó, Cường vào nhà anh rể là Nguyễn Văn Bình (56 tuổi) cùng thôn cầm dao đâm vào ngực anh Bình khi anh này đang ngủ làm anh chết tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Cường tiếp tục cầm dao chạy sang nhà anh Ngô Văn Trực (27 tuổi) và Ngô Văn Doãn (42 tuổi).



Thấy anh Trực và anh Doãn đang làm dỗ ở nhà, Cường xông vào đâm chết anh Trực và làm anh Doãn bị thương nặng. Nhìn thấy anh Nguyễn Văn Doanh người cùng thôn đang đánh răng, rửa mặt ở nhà, Cường lại tiếp tục cầm dao xông vào chém anh Doanh nhưng bị anh túm được. Sau một lúc vật lộn với Cường, anh Doanh tước được dao và vứt dao đi.



Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Cường đã bị cơ quan công an bắt tạm giam, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra nguyên nhân và động cơ giết người. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Cường và đưa bị can này đi Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương để giám định điều trị, chờ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý.





(Theo TTXVN)