Lên Facebook rao bán xe trộm

Chiều 10-9, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết vừa khám phá một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bước đầu bắt giữ ba nghi can gồm Lê Đắc Hùng, Lường Tú Trung (cùng ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Lê Đắc Hoàng (tạm trú Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trước đó, giữa tháng 7-2015, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đi trộm cắp xe máy, sau đó rao bán qua mạng xã hội Facebook. Qua điều tra, trinh sát xác định Hùng, Trung, Hoàng là những người cầm đầu đường dây này. Ngày 7-9, cơ quan công an phát hiện Hùng và Trung điều khiển hai xe máy chạy trên đường Nguyễn Tất Thành nên yêu cầu dừng kiểm tra. Cả hai đều khai báo quên đem theo giấy tờ xe nên được yêu cầu về trụ sở để làm việc. Qua đó, phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius (biển số 92M1-032.59) là tài sản do nhóm này trộm cắp được. Cả hai khai nhận đã phá khóa, lấy trộm chiếc xe tại một con hẻm trên đường Trần Cao Vân. Trên đường đưa xe đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của hai đối tượng này, Công an quận Liên Chiểu tiếp tục bắt giữ Hoàng là đối tượng thứ ba trong đường dây.

Lê Đắc Hùng, kẻ có “biệt tài” bẻ khóa và số xe máy do nhóm Hùng trộm cắp bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của nhóm trộm này là ăn mặc như sinh viên để tránh bị nghi ngờ rồi dùng xe máy phân khối lớn lượn lờ trên nhiều tuyến đường tìm kiếm “con mồi”. Phát hiện người nào dựng xe máy sơ hở, không để ý thì Hùng tiếp cận, dùng đoản phá khóa, còn Hoàng và Trung làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Sau khi lấy được tài sản, cả ba lên xe trốn thoát.

Để tiêu thụ tài sản trộm cắp được, nhóm này lập một tài khoản trên Facebook rồi rao bán với giá rẻ. Ai có nhu cầu thì liên hệ với Hùng để mua xe. Cũng qua Facebook, nhóm này còn thực hiện các vụ trộm xe theo “đơn đặt hàng”. Khi khách hàng có nhu cầu mua loại xe nào thì chúng tập trung trộm loại xe đó. Để tiến hành giao dịch, ba đối tượng này dùng SIM rác để liên hệ với người mua rồi nhận tiền và giao xe trực tiếp tại các địa điểm vắng vẻ.

Bước đầu, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 17 vụ trộm xe máy ở các tỉnh, thành như Huế, Quảng Nam... rồi bán lại cho người quen trên Facebook. Trong đó, một mình Hùng thực hiện sáu vụ, còn lại thì cả ba cùng ra tay. Cơ quan công an cũng đã triệu tập hai đối tượng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hai đối tượng này là “mắt xích” trong đường dây tiêu thụ xe gian. Cơ quan công an cũng đã thu giữ sáu chiếc xe máy do nhóm này trộm được. Ngoài ra còn thu giữ thêm một chiếc xe máy mà các đối tượng này trộm được sau đó đưa ra Huế cầm cố, lấy tiền. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.