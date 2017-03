Lên kịch bản để 'kẻ gian' lấy cắp xe của mình

Ngày 14/10, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Tòng (51 tuổi, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, vào ngày 10/10, chính Lê Xuân Tòng đã đến công an quận Lê Chân trình báo về việc anh ta bị mất chiếc xe máy, trong cốp để 300 triệu đồng.



Theo trình báo của Tòng, anh ta được một công ty thuê ra Hải Phòng để thu số tiền nợ lên đến 1,9 tỷ đồng. Đến Hải Phòng, Tòng dựng xe trước cửa nhà số 181 Tô Hiệu, trong cốp xe máy để số tiền là 300 triệu đồng. Sau đó không lâu, chiếc xe máy của Tòng bị "kẻ gian" bẻ khóa lấy đi mất.



Nhận tin báo, công an tiến hành điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chính Tòng có liên quan đến vụ mất trộm xe của hắn. Đến ngày 13/10, Tòng khai nhận, thực chất, Tòng thấy số tiền mà hắn đòi nợ được quá lớn nên đã nổi lòng tham, nghĩ cách chiếm đọat số tiền đó.



Hắn ta lên kế hoạch và bố trí sẵn chìa khóa xe cho đồng bọn rồi ung dung nhét tiền vào cốp xe, dựng xe ở trước số nhà 181 Tô Hiệu, và chờ "trộm" đến.



Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Tòng sẽ chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng một cách hợp lý. Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã thu hồi số tiền 300 triệu đồng do đồng bọn của Tòng đang cất giữ.

Theo T.N (VNN)