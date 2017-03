Lên núi trộm xe

Ngày 9-12, công an huyện (CAH) Nam Giang (Quảng Nam) đã di lý 3 đối tượng Trần Cảnh Trương (1992, trú thôn Đông Tây, xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Nguyên (1991) và Nguyễn Văn Minh (1992, cùng trú thôn Hóa Phú, xã Đại An, Đại Lộc) từ H. Đại Lộc lên H. Nam Giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu của CAH Nam Giang, tối 1-12, Trần Cảnh Trương, Nguyễn Nguyên, Nguyễn Văn Minh và Đinh Thế Long (1990, trú thôn Hóa Phú, xã Đại An) đi trên 2 xe máy rủ nhau đến TT Thạnh Mỹ (H. Nam Giang) để trộm xe máy. Sau một lúc đi vòng quanh khắp thị trấn, khoảng 0 giờ ngày 2-12, 4 đối tượng thấy nhà anh Arất Nớp đã ngủ nhưng 2 xe máy BKS 92N2-0552 và 43S4-5386 vẫn để ngoài hiên nên tính cách trộm. Chúng cắt cử người cảnh giới rồi vào dắt 2 xe máy trên. Sau khi đã thu được “hàng”, 4 đối tượng điều khiển xe máy chạy về hướng Đại Lộc.

Châu Đăng Nghĩa Sáng 2-12, sau khi thức dậy, anh Arất Nớp hốt hoảng khi thấy 2 “chiến mã” của mình dựng phía trước đã “chạy” mất nên báo cáo sự việc lên CAH Nam Giang. Nhận được thông tin, các ĐTV của Đội CSĐT CAH Nam Giang đến hiện trường xem xét, thu thập thông tin ban đầu, đồng thời sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Bên cạnh đó, CAH Nam Giang cũng cử các TS xuống địa bàn Đại Lộc để truy tìm tung tích 2 xe máy. Về phần các đối tượng trộm cắp, sau khi Trần Cảnh Trương đưa chiếc xe máy BKS 92N2-0552 về nhà, biết chiếc xe trên do con mình trộm cắp mà có nên ông T.C.H - bố của Trương đã khuyên con đem xe trả lại. Do vất vả cả đêm mới trộm được xe, và đây là “chiến lợi phẩm” của cả nhóm nên mặc cho bố mình khuyên bảo, Trương vẫn không nghe. Nhưng trong những ngày đó, biết lực lượng CA đang truy tìm tung tích chiếc xe, Trương ăn không ngon ngủ không yên, biết vụ trộm mình gây ra sớm muộn gì cũng bị phát giác nên chiều 6-12, Trương đã nhờ bố đưa mình cùng với chiếc xe BKS 92N2-0552 đến trụ sở CAH Đại Lộc đầu thú.

2 chiếc xe máy của nhóm trộm cắp Trần Cảnh Trương bị CAH Nam Giang thu giữ. Sau khi Trương đến đầu thú và thành khẩn trình bày sự việc mình và nhóm bạn gây ra, các TS CAH Nam Giang đã nắm được tên tuổi các đối tượng còn lại nên liên tiếp các ngày 7 và 8-12, CAH Nam Giang phối hợp với CAH Đại Lộc bắt Nguyễn Nguyên tại xã Đại An khi y đang trên đường đưa xe máy BKS 43S4-5386 đi tiêu thụ; bắt Nguyễn Văn Minh khi Minh đang ở nhà. Còn Đinh Thế Long đang lẩn trốn nên lực lượng CA đang tiến hành vận động gia đình sớm đưa Long ra đầu thú. Trước đó, ngày 24-10, 3 đối tượng Lê Văn Tây (1983, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, Đại Lộc), Châu Đăng Nghĩa (1989) và Trần Tung (1992, cùng trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, Đại Lộc) đi trên một xe máy BKS 82F1-1001 rủ nhau lên TT Thạnh Mỹ để trộm cắp xe máy. Khi lên đến nơi, trời vẫn còn sớm, đường còn đông người qua lại nên 3 đối tượng rủ nhau vào quán karaoke Hồng Thủy (thôn Thạnh Mỹ 2) do chị Nguyễn Thị Thủy (1970) làm chủ để hát. Trong lúc hát, các đối tượng quan sát thấy người ra vào quán tấp nập, không ai để ý đến ai nên bàn tính chuyện trộm cắp xe máy tại quán. Sau một lúc quan sát, lợi dụng sự sơ hở của chủ quán, 3 đối tượng đã lén dắt trộm xe máy BKS 92F4-3710 của chị Nguyễn Thị Thủy đang dựng trước quán rồi chạy về hướng Đại Lộc. Nhận tin báo, CAH Nam Giang nhanh chóng tiến hành thu thập thông tin để điều tra. Từ thông tin ban đầu do quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-10, các TS đã có đủ chứng cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên. Tuy nhiên, khi xuống địa bàn H. Đại Lộc, các TS chỉ bắt được Châu Đăng Nghĩa, còn 2 đối tượng trên đã lẩn trốn. Tại CQĐT, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và đồng bọn, do vậy ngày 28-10, CQĐT CAH Nam Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm trộm xe máy của Nghĩa. Thượng tá Đinh Ót - Phó trưởng CAH Nam Giang cho biết: Người dân ở H. Nam Giang nói chung và ở TT Thạnh Mỹ nói riêng thường có thói quen buổi tối đi ngủ không đóng cửa, do nơi đây chủ yếu đồng bào thiểu số sinh sống, tình trạng trộm cắp ít xảy ra. Lợi dụng sơ hở này của người dân, thời gian gần đây nhiều đối tượng ở huyện giáp ranh đã thực hiện các vụ trộm cắp. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản để hạn chế tình trạng trộm cắp xảy ra. Theo Bão Bình (CAĐN)