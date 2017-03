Lén quay cảnh nữ sinh viên đang tắm rồi tống tiền

Trưa 27-4, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết tối 26-4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ tổ 14, ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang).

Vũ bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của một số nữ sinh viên bằng cách quay clip các nữ sinh viên này tắm rồi ra điều kiện cho các nữ sinh viên chuyển tiền cho Vũ.



Dương Hồ Vũ. Ảnh: CTV

Trong tối 26-4, lực lượng công an khám xét trên người Vũ và thu giữ một thẻ ATM, một thẻ sinh viên và ba điện thoại di động, trong đó có một điện thoại iPhone 4 chứa khoảng 40 đoạn video clip nữ sinh đang tắm… Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại 27/04, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), công an phát hiện một biên lai rút tiền ngân hàng Vũ vừa giao dịch, một laptop, một thẻ nhớ dùng để lưu dữ liệu trên điện thoại… Làm việc với công an, Vũ khai đã ghi hình 17 nữ sinh viên đang tắm và mỗi video clip Vũ yêu cầu các nữ sinh viên chuyển 1,5-6 triệu đồng.



Thông tin ban đầu cho biết ngày 13-3-2016, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên tại khu Hòa An, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) của Trường ĐH Cần Thơ. Vũ nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của các sinh viên nữ vào cuối giờ học nên lẻn vào phòng tắm của các sinh viên nữ này để đặt điện thoại ghi hình. Khi đã có clip trong tay, Vũ nhắn tin bằng điện thoại hoặc qua mạng xã hội như Facebook, Zalo cho các bị hại và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Vũ, nếu không Vũ sẽ phát tán và tung những đoạn video clip đó lên mạng.