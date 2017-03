Lên rẫy… đâm người yêu

Ngày 5/9, Công an huyện Thạch An (Cao Bằng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lường Quốc Lỷ, 22 tuổi, trú tại xã Phương Linh (Bạch Thông, Bắc Kạn) về hành vi giết người.

Theo lời khai của đối tượng Lường Quốc Lỷ, cách đây khoảng 3 - 4 năm, Lỷ lên làm thuê tại bãi khai thác đá Ngườm Kim, thuộc xã Lê Lai. Tại đây, Lỷ quen biết Vi Thị Phương (20 tuổi, trú tại xã Lê Lai (Thạch An, Cao Bằng) và hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Lỷ bị tai nạn xe máy, tay phải bị liệt và về quê sống.

Ngày 24/8, Lường Quốc Lỷ cùng hai người bạn đi từ tỉnh Bắc Kạn đến huyện Thạch An dự sinh nhật của Vi Thị Phương theo lời mời của Phương. Tối 26/8, Lỷ cùng các bạn Hữu, Hùng và Quốc ngủ tại nhà của Phương. Hôm sau, khi Lỷ tỉnh dậy đã thấy mọi người trong gia đình Phương đi làm đồng.

Tên Lỷ có ý định giết Phương vì cho rằng Phương không còn yêu mình nữa. Khi biết Phương đang đi làm cỏ ngoài rẫy lạc gần nhà, tên Lỷ đã dùng dao đâm Phương vào lưng. Phương chạy được khoảng 50m thì bị vấp ngã. Tên Lỷ lao tới đâm nhiều nhát vào lưng, sườn, tay và vai Phương...

Sau 2 đêm lẩn trốn, sáng 29/8, cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ được Lỷ.



Theo Thanh Duyên (CAND)