Lẻn vào nhà dân trộm xe máy vẫn không thoát

(PLO)- Ngày 18-10, PC67 Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Đa Phước (thuộc PC67 Công an TP.HCM) vừa truy bắt một người cướp xe máy và bàn giao lại cho công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào chiều hôm qua (17-10).