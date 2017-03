Lẻn vào nhà tưới dầu đốt công an viên

Chiều 7-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, ngụ ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để làm rõ việc Tài liên quan vụ đổ dầu vào mùng nơi một công an viên ngủ rồi châm lửa đốt anh Nguyễn Văn Tánh (47 tuổi, ngụ cùng địa phương với nghi can) - là công an viên xã Tân Hạnh.



Công an khám nghiệm hiện trường

Công an cũng đã khám nghiệm hiện trường, thu tập các chứng cứ để làm rõ vụ việc. Anh Tánh hiện đang điều trị tại BV Đa khoa TP Vĩnh Long với các vết phỏng ở hai chân và tỉ lệ phỏng khoảng 10%.





Nghi phạm tại công an

Theo nạn nhân, khoảng 1 giờ rạng sáng 7-6, anh đang ngủ tại nhà riêng ở xã Tân Hạnh thì giật mình khi thấy lửa bốc cháy ở chân. Anh vùng dậy lao ra khỏi mùng tri hô để mọi người cứu. Anh Tánh ngay sau đó được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa TP Vĩnh Long, đồng thời thông tin vụ việc được báo ngay cho cơ quan công an.



Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Công an có mặt tại hiện trường và bắt giữ Tài. Bước đầu khi làm việc với cơ quan công an, Tài khai có mâu thuẫn với anh Tánh từ trước nên đã có ý định trả thù. Tài mua dầu lửa bỏ vào các chai và rạng sáng 7-6 đã đột nhập vào nhà anh Tánh rồi đổ dầu lửa vào mùng nơi anh Tánh đang ngủ và châm lửa đốt sau đó thoát khỏi hiện trường.