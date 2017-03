Leo cột anten trộm 60 triệu đồng của chủ

Theo bước đầu điều tra của Công an huyện, Nguyên Văn Luân làm bốc vác thuê cho cửa hàng vật liệu xây dựng Tám Đây ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức do ông Lê Quang Luyện làm chủ.



Lúc 18h ngày 6-11, vợ chồng ông Luyện đóng cửa hàng đi thăm người bạn, tên Luân chạy xe máy đến cửa hàng. Y giấu xe vào góc hẻm rồi trèo cột anten lên lầu tầng 2. Y dùng cà lê gỡ tôn đột nhập, lục tủ sắt lấy được trên 1 triệu đồng.



Không ngừng lại đó, y lục khắp nơi và phát hiện trên bậc thềm cầu thang, gia chủ cất giấu 60 triệu trong thùng đồ chơi trẻ con được nguỵ trang. Trúng “mẻ lớn”, tên Luân rời khỏi nhà và lấy tiền ăn tiêu. Đến ngày 9-11, Công an huyện Mộ Đức điều tra bắt tên Luân khi đang bốc vác vật liệu cho cửa hàng.



Theo Thái Thụy (ANTĐ)