Leo lên tầng thượng để dọa… công an

Theo CAP Lộc Thọ, TP. Nha Trang, nam thanh niên trên là đối tượng Phạm Đức Bình có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ” và bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xử phạt 33 tháng tù giam. Mới đây, sau khi ra tù, Bình tiếp tục có hành vi đánh người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Hành vi trên của Bình đã bị CAP Lộc Thọ Lập biên bản xử phạt hành chính 200 nghìn đồng.

Đối tượng Bình cố thủ trên tầng thượng của căn nhà ở số 2 đường Trần Hưng Đạo, Nha Trang

Khoảng 15 giờ 50, chiều 6-9, Bình lên trụ sở CAP Lộc Thọ để nộp phạt, tuy nhiên, sau khi lên đến trụ sở công an phường, Bình đã liên tục có hành vi chởi bới, thách thức, đe dọa một số cán bộ phường đang làm nhiệm vụ.



Để ngăn chặn hành vi của đối tượng Bình, CAP Lộc Thọ đã còng tay đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi bị còng tay, đối tượng Bình đã vùng vẫy, bỏ chạy.



Khi chạy đến số 2 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, Bình đã leo lên tầng thượng của một căn nhà 2 tầng để lẩn trốn, nhưng đã bị người dân phát hiện và báo công an. Sợ đối tượng có thể liều mình nhảy xuống, lực lượng chức năng đã phải dùng điện thoại để liên lạc với vợ của Bình để thuyết phục.



Sau hơn 1 giờ, Bình đã được lực lượng chức năng đưa về Công an TP. Nha Trang để xử lý. Một cán bộ công an phường Lộc Thọ cho biết, khi đến làm việc, Bình có biểu hiện say xỉn.

