Lí do khiến người đàn ông Úc nhảy lầu ở Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này nhảy từ lầu 2, khu vực nhà ga quốc tế xuống đất là do buồn chuyện gia đình.



Theo dữ liệu của cơ quan chức năng, vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 15-1, hành khách Choat Anthony Paul, 38 tuổi, quốc tịch Úc mua vé máy bay số hiệu 9W067từ TP.HCM đi Bangkok (Thái Lan), khởi hành lúc 18:45. Khi đến khu vực đưa tiễn lầu 2 ga đi quốc tế, người đàn ông này đã ném túi hành lý cá nhân xuống tầng trệt, sau đó leo qua lan can nhảy từ lầu 2 xuống tầng trệt, rơi vào khu vực bồn hoa. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người xung quanh không kịp can thiệp.





Người đàn ông 38 tuổi, quốc tịch Úc chỉ bị thương nhẹ do nhảy trúng phần tiểu cảnh có đất mềm. Ảnh: NGUYỄN TÂN







Rất may đất ở khu vực bồn hoa rất mềm nên không nguy hại đến tính mạng của ông Choat Anthony Paul. Sau đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị, thông báo với lực lượng công an giải tán đám đông, bảo vệ hiện trường.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, sức khoẻ ông đã hồi phục và cho biết nguyên nhân ông nhảy lầu là vì buồn việc gia đình.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.