Liên minh "ma" để trốn thuế hơn 6,5 tỷ đồng

Theo hồ sơ điều tra, Cty cổ phần Xây dựng Lộc Hưng được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103013508 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp ngày 30-5-2009 (trụ sở đặt tại số 106 đường 13, P4Q8). Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm khai thác gỗ rừng trồng, cát, đất sét, sỏi, đá; buôn bán gạch, đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng; vận chuyển, thi công công trình, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường bộ... Giám đốc công ty (Cty) là Võ Thành Đức (SN 1976, ngụ số 15 Lô C, chung cư Bùi Minh Trực, P6Q8).

Từ lúc thành lập Cty, Đức cấu kết với nhiều đối tượng, tìm thuê những người dân ở TPHCM và các tỉnh không có việc làm với trình độ học vấn hạn chế, họ đứng tên giám đốc ảo của các Cty do Đức thành lập và trực tiếp điều hành. Mục đích của thủ đoạn trên là nhằm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Các Cty “ma” của “trùm” Đức là cty Hoàng Gia (số 245 đường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú), Cty TNHH Gia Phúc Nguyên (số 1, đường Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú), Cty TNHH Lập Tín (số 8 đường Vườn Lài, Q.Tân Phú) và Cty TNHH Mạnh Phú (số 125 tổ 8, ấp Đình, xã Tân phú Trung, huyện Củ Chi).

Phan Văn Bi

Thực tế các Cty nêu trên đều không hề hoạt động kinh doanh. Các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cùng các chứng từ khác như: phiếu thu, phiếu chi, thanh lý hợp đồng... đều là lập khống để hợp thức hóa chứng từ kê khai báo cáo thuế. Ngoài ra, Đức còn môi giới bán hóa đơn GTGT khống của các Cty Hướng Đi Mới, Cty Thúy Hoàn và Cty Nguyễn Thanh Phong cho các đơn vị, doanh nghiệp để hưởng tiền chênh lệch. Đức đã liên hệ mua hóa đơn GTGT khống của một số đối tượng ngoài xã hội. Về việc hợp thức hóa chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng, Đức thuê Nguyễn Hữu Đức Vinh, Võ Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Lan, Trần Huyền Trân thực hiện các giao dịch nộp tiền và rút tiền từ tài khoản nhiều Ngân hàng khác nhau.

Một số đơn vị thừa nhận liên hệ trực tiếp với Võ Thành Đức hoặc qua trung gian để mua bán hóa đơn GTGT khống, nhằm hợp thức hóa số hàng hóa, dịch vụ mua trôi nổi trên thị trường, đưa vào kê khai báo cáo khấu trừ thuế, trốn thuế với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng như: Cty TNHH SX-XD-TM Kim Thư (số 178 Cao Đạt, P1Q5, do Ngô Văn Thanh làm giám đốc), Cty TNHH Ngọc Tuyết (số 19 KP4, đường số 4, P.An Phú, Q2, do Trần Thị Ngọc Trinh làm giám đốc), Cty TNHH vận tải Nhựt Huy (số 11/2A đường số 22, KP1, P.Cát Lái, Q2, do Nguyễn Út Dân làm giám đốc) và Cty CPĐTXD Thanh Bi (số 22 đường 5, ấp Ích Thạnh, P.Trừơng Thạnh, Q9 do Phan văn Bi (SN 1968, ngụ tại địa chỉ nêu trên làm giám đốc).

Ngày 7-1-2013, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thành Đức về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thanh, Trần Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Út Dân và Phan Văn Bi về hành vi “trốn thuế”. Tuy nhiên, Bi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết luận giám định thuế ngày 6-11-2012 của Cục thuế TPHCM xác định số tiền trốn thuế từ việc sử dụng số hóa đơn GTGT khống của Cty Thanh Bi và DNTN Thanh Bi là 6,584 tỷ đồng. Ngày 13-6-2013, CATP đã ra Quyết định thành lập chuyên án truy nã đặc biệt đối với Phan Văn Bi. Trinh sát nhận định đối tượng liên tục di chuyển, thay đổi nơi ở từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội... để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Ngày 2-8-2013, trinh sát đã xác định được đối tượng hiện đang di chuyển qua lại giữa các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre.

Cuối tháng 8-2013, tổ trinh sát tiếp tục rà soát khu vực tuyến đường đi ra biển Bạc Liêu (đường Cao Văn Lầu) thuộc P.Nhà Mát và P. Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu. Đây là tuyến đường có nhiều công trình đang xây dựng và một số khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, nhà hàng nổi và khu du lịch.

Qua theo dõi, trinh sát phát hiện Phan Văn Bi đang cùng một số đối tượng tổ chức ăn nhậu tại Khu du lịch Nhà Mát. Trong những ngày đầu tháng 9-2013, Bi được di lý về TP.Hồ Chí Minh bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



