Liên tiếp 2 vụ án mạng do mâu thuẫn nợ nần

Sáng 5/11, anh Bùi Thế Anh (SN 1986, ở Hưng Hà, Thái Bình; tạm trú tại 60 An Dương Vương, phường Phú Thụy, quận Tây Hồ) đến CA quận Tây Hồ trình báo vụ việc đòi nợ dẫn đến án mạng.

Theo đó, khoảng 6h35 ngày 5/11, tại nơi trọ của anh Thế Anh ở cùng với anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, ở Thanh Liêm, Hà Nam), bà Hoàng Thị Thà (SN 1963, ở Đông Anh) và con trai là Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) đến đòi nợ anh Cường. Vì trong thời gian làm bảo vệ công trường dự án xây dựng cầu Nhật Tân (phía đầu cầu huyện Đông Anh), anh Cường có thuê trọ tại nhà bà Thà (địa chỉ trên). Sau đó, anh Cường đi khỏi nơi thuê trọ, làm việc nơi khác và không thanh toán tiền nhà, tiền điện nước với số tiền là 6 triệu đồng.

Trong lúc đòi nợ, chị Thà và anh Cường xảy ra xô xát, xích mích. Đối tượng Tiến đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh Cường. Anh Cường bỏ chạy đến đường An Dương Vương (đường 5 mét). Tiến tiếp tục đuổi theo và dùng dao bấm mang theo từ trước đâm một nhát vào sườn phải anh Cường. Anh Cường chạy thêm được 40 mét thì gục ngã và chết tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Tiến lấy xe máy bỏ trốn. Công an quận Tây Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu 1 mũ bảo hiểm, 1 dao bấm và hung khí vụ án để điều tra.

Qua tác động gia đình, đến 10h30 cùng ngày 5/11, Nguyễn Văn Tiến đã đến Công an huyện Đông Anh tự thú về hành vi giết người.

Cũng trong ngày 5/11, hồi 4h30, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1963) và chị Trương Thị Thành (SN 1963) dậy sớm làm xôi để bán. Hồi 5h30, anh Đắc đi ra khỏi nhà tập thể dục. Chị Thành dọn hàng ra sân để bán xôi thì bị Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, ở tổ 12, phường Việt Hưng, Long Biên) dùng dao phay chém sau đầu, làm chị Thành chết tại chỗ.

Quần chúng nhân dân hô hoán, Công an phường Việt Hưng đã triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng khi đối tượng bỏ chạy được 500 mét.

Cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Xuân Lan là công nhân quốc phòng xuất ngũ, hiện đi làm thuê khoan giếng, bị bệnh động kinh. Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân nhiều khả năng do mâu thuẫn nợ nần, chị Thành nợ Lan một vài triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Theo P.A (Dân trí)