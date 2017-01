Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển pháo nổ

Trước đó, vào ngày 1-1, khi đang tuần tra trên quốc lộ 1K (đoạn qua phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), công an phát hiện Nguyễn Ngọc Thạch (21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) vận chuyển hàng hóa có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra.



Hàng trăm viên pháo bị công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Qua kiểm tra phát hiện Thạch đang chở 30 trái pháo banh và hai cây pháo hiệu Say Thunder. Khai thác nhanh, cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra nơi ở của Thạch và thu giữ 20 viên pháo hình trái banh nhỏ, 147 viên pháo hình trái banh lớn.



Trước đó ba ngày, Công an thị xã Dĩ An đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép. Thu giữ gần 500 viên pháo nổ các loại. Công an thị xã Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.