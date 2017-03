Liên tiếp “bắt nóng” hàng lậu tại cửa ngõ vùng biên dịp cận Tết

Tối 10/12, tại mốc 274 đường mòn Ma Mèo - Tân Mỹ - Văn Lãng (Lạng Sơn), cả nghìn đối tượng tập trung tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về. Qua nắm tình hình, Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng Tân Thanh huy động 150 cán bộ chiến sỹ tổ chức đấu tranh.

Trời tối, địa hình hiểm trở lại có rất đông người tham gia nên công tác bắt giữ rất khó khăn. Phòng ngừa các đối tượng manh động chống trả cướp lại hàng nên việc bố trí lực lượng, phương án được tính toán kỹ lưỡng. Số hàng lậu thu giữ trong đợt đó tổng cộng gần 4,5 tấn hàng hóa các loại, ước tính trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, so với cùng kỳ năm 2011, hoạt động buôn lậu trên địa bàn Lạng Sơn giảm 40% nhưng thủ đoạn lại tinh vi hơn. Phương thức hoạt động chủ yếu vẫn là các chủ hàng thuê khoán cho các nhóm đối tượng vận chuyển qua nhiều khâu, nhiều cung đoạn từ biên giới vào sâu trong nội địa.

Nếu khâu nào mất hàng sẽ phải chịu đền bù vì vậy các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ nên việc phát hiện cũng hết sức khó khăn cho lực lượng chức năng, nên khi tổ chức đấu tranh phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới bắt giữ được tang vật.

Thiếu tá Ngô Tuấn Cường - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết :"để góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an ninh kinh tế, chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh mạnh với các hành vi buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên các tuyến địa bàn biên giới. Xác định rõ địa bàn, tuyến trọng điểm, tập trung đánh mạnh vào các đối tượng đầu nậu, xử lý kiên quyết các đường dây, tụ điểm...''

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 313 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa Trung quốc nhập lậu, thu giữ nhiều loại hàng hóa ước tính trị giá khoảng 17,7 tỷ đồng.

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm của những cư dân biên giới và người lao động tỉnh khác khiến họ trở thành người vác hàng thuê và tiếp tay cho buôn lậu.

Trong khi đó, một thực trạng đáng báo động là các đối tượng buôn lậu thì luôn biết cách lợi dụng qui định về chế độ ưu đãi cho các cư dân biên giới để hợp thức hóa hàng lậu.



