Liên tiếp bắt xe khách chở gỗ quý

Chiều 8-9, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa bắt giữ hai xe khách chở khối lượng lớn gỗ quý.





Gỗ được giấu ở gầm xe khách giường nằm 81B-004.96. Bằng cách cất giấu dưới gầm xe, những xe khách chở gỗ đã lọt qua nhiều địa bàn. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, khoảng 20 giờ, tối 7-9, tại km 18 thuộc tuyến đường tránh TP Huế, đội tuần tra kiểm soát số 1, thuộc Phòng cảnh sát Giao thông công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã phát hiện xe khách giường nằm Việt Hưng 81B-004.96, do tài xế Lê Duy Bình (41 tuổi, trú 46/16 Ngô Gia Khiêm, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe khách chứa nhiều khúc gỗ hương (nhóm 1) và sơn đỏ (nhóm 2) với khối lượng 1.390 kg, được cưa ngắn cất giấu trong thùng xốp.

Tại cơ quan công an, tài xế Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, nên lực lượng chức năng đã áp tải xe khách cùng toàn bộ số gỗ về bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Huế xử lý.

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, tại km 7 tuyến đường tránh TP Huế, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục bắt giữ xe khách 47B-007.25 do tài xế Lương Thế Sơn (37 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) điều khiển chở theo hàng chục phách gỗ hương với khối lượng 0,326 m3, được cất dưới gầm và trên nóc xe nhưng không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số gỗ trên.

* Trước đó, tối 5-9, trong khi làm nhiệm vụ tại trạm cân tải trọng xe lưu động TC008 đóng trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện khách 37B- 00535 chở trên 1,57 m2 gỗ lậu.

Chiếc xe này do Trần Đương (46 tuổi, quê Quảng Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chạy tuyến Đắc Lắc- Nghệ An. Số gỗ này được cất giấu trong gầm và trên nóc xe rất kỹ. Qua kiểm tra của Hạt Kiểm lâm TP Huế, trong số 1,57 m2 gỗ có 0,62 m2 gỗ hương (gỗ quý thuộc nhóm 1), số còn lại là gỗ chũa và dỗi thuộc nhóm 4. Tài xế xe khách đã không xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên.