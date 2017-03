Liên tiếp vào nhà tấn công “khổ chủ” cướp vàng lúc nửa đêm

Dư luận ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa trong thời gian gần đây vẫn chưa hết hoang mang về những vụ đột nhập nhà dân, dùng thuốc gây mê, cướp bông tai của người dân trong đêm.

Anh Lê Văn Danh thuật lại hiện trường vụ việc.

Hỏi bất cứ ai cũng một tâm trạng lo âu, khi thấy chúng tôi là người lạ đến hỏi thăm ai cũng cảnh giác đề phòng. Chị Lê Thị Cúc, xóm 14, Sơn Thắng, xã Nguyên Bình, bán hàng thịt ngay gần ủy ban xã Nguyên Bình chia sẻ: “Chúng tôi thấy lo lắm, chỉ sợ nó cướp thì mình không biết thế nào nữa, không khéo bị chúng nó giật rách cả tai, anh thấy đấy chị em chúng tôi giờ không ai dám đeo bông tai nữa, sợ lắm! Ban ngày còn đỡ sợ hơn chứ ban đêm giấc ngủ cũng không được ngon lành cứ nơm nớp lo sợ”.

Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 26/7, trong lúc gia đình ông Lê Văn Quân, bà Nguyễn Thị Dung, ở thôn Vạn Thắng 9, xã Nguyên Bình đang say trong giấc ngủ, bị kẻ gian lẻn vào dùng dây trói chân ông Quân vào then giường rồi cướp bông tai của bà Dung. Thấy mình bị đau bà Dung tỉnh dậy tri hô mọi người thì kẻ gian đã chạy ra khỏi nhà.

Hoàng Văn Thành bàng hoàng nhớ lại vụ việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Lê Văn Danh, con trai bà Dung kể lại: “ Tôi ngủ ngoài hiên, bố mẹ ngủ trong nhà mà nó vào cũng không hề biết vì nó dùng thuốc gây mê, khi nghe tiếng kêu la trong nhà cũng không tài nào dậy nổi. Toàn thân cứ như bị đá đè không cựa được người. Lúc Tỉnh lại thì thấy mẹ mất một bên bông tai trị giá một chỉ vàng ta và hai điện thoại hãng Nokia. Cũng may là người không bị thương…”.

Trước đấy khoảng hơn một tuần, cũng xảy ra vụ cướp tương tự tại gia đình ông Hoàng Văn Thành, bà Lê Thị Ngải, thôn Vạn Thắng 8, xã Nguyên Bình. Ông Thành cho biết: “ Hôm đấy khoảng 1 rưỡi đêm, khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng bà nhà tôi hô la, nhưng tôi cũng không dậy ngay được, trong người cứ mê mê, khi tỉnh lại thì thấy vợ tôi đã mất một bông tai bên trái. Từ hôm đấy đến giờ trong nhà lúc nào cũng lo sợ ngủ phải để sẵn dao ngay đầu dường”.

Ông Phạm Đình Bản - Phó công an xã Nguyên Bình .

Ông Phạm Đình Bản, Phó công an xã Nguyên Bình cho biết: “Nhận được thông tin chúng tôi đã về ngay hiện trường làm việc, và báo cáo lên Công an huyện Tĩnh Gia về thụ lý điều tra vụ việc. Tình hình an ninh trên địa bãn xã cũng khá phức tạp, hay xảy ra mất trộm cắp vặt…”.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Kim Đức - Duy Tuyên (Dân trí)