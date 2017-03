Liên tục cầu cứu công an vẫn bị kẻ lạ mặt tấn công, đánh đập

Mới đây, em Lý H., học lớp 10, đã đăng lên Facebook cá nhân lời cầu cứu đến bộ trưởng Bộ Công an vì bản thân em và người thân liên tục bị những kẻ lạ mặt hành hung, dù gia đình đã trình báo với công an.

Cả gia đình liên tục bị đánh

Trên Facebook, em H. viết: “Suốt ba năm nay, gia đình con phải sống trong lo sợ vì có một số đàn ông lạ mặt đến hăm dọa, bắt cha mẹ phải trả tiền. Sau đó, họ bắt đầu theo dõi và liên tục dùng hung khí sắc nhọn như dao, búa, chày gỗ, dùi cui để đánh đập, đâm nhiều lần gây thương tích. Con rất đau đớn, xót xa khi nhìn thấy mẹ bị thương tích khắp mặt mà không biết cách nào để bảo vệ mẹ và con lo sợ nếu tình trạng này tiếp tục thì con sẽ mất mẹ, rồi ba anh em con sẽ sống ra sao. Con và hai em đang đi học, con cần có mẹ…”.

Trong ngôi nhà trọ khuất trong hẻm sâu ở phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, sau khi quan sát, hỏi thăm, mẹ của H. mới mở hai lần khóa cửa cho chúng tôi vào nhà. Nói về chuyện bị đánh, chị cho hay: “Gia đình liên tục bị kẻ lạ hành hung. Lần gần đây nhất (ngày 19-11), tôi vừa đưa con gái đến trường học trở về thì bị hai người bịt mặt chờ sẵn dùng dùi cui có gắn đinh đánh túi bụi vào mặt và đầu. Bị đánh mạnh bất ngờ, tôi ngã xuống đường nhưng chúng vẫn không buông tha…” - chị kể.

Lần gần nhất (ngày 19-11), mẹ em H. bị đánh phải nhập viện. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo mẹ em H., vào tháng 5-2014, trên đường đi học, con trai của chị bị hai người bịt khẩu trang đánh đập bằng dùi cui. Sau đó, hai con của chị cũng bị đâm. Trong các tháng 6, 10, 11-2014 chị liên tục bị đánh khi chở con đi học.

“Nhiều lần bị đánh, tôi phải chuyển nhà nhưng bọn chúng vẫn tìm ra, hành hung tôi và các con” - chị nói. “Tôi đã hai lần phải bỏ đi hai bộ quần áo có dính máu trên đồng phục đến trường của con mình” - chị bật khóc kể.

Theo chị, những kẻ lạ mặt còn tìm đến đe dọa cha và em chồng, yêu cầu chị “phải trả tiền nếu không sẽ không được yên”.

Chị cho biết chồng của chị nợ ông Kh. (hiện trú tại Gò Vấp) một số tiền và gia đình đã chuyển trả qua ngân hàng nhiều lần nhưng chủ nợ cho là chưa trả. Theo tính toán của chị, gia đình còn nợ ông Kh. khoảng 100 triệu đồng. “Chúng tôi đã nhiều lần mong được gặp ông Kh. để đưa số tiền này nhưng ông không chịu gặp, yêu cầu chuyển khoản. Nhưng chuyển khoản rồi thì ông bảo mình không nhận được” - chị nói.

Chị cho rằng vì chuyện nợ nần này mà gia đình liên tục bị hành hung.

Đã báo công an vẫn bị đánh

Theo mẹ em H., vì kẻ xấu hành hung ở nhiều địa điểm nên chị đã trình báo với công an các phường 10, quận Gò Vấp (ba lần), phường 1, quận Gò Vấp (hai lần), Công an phường Hiệp Thành, quận 12 (một lần), Công an phường 5, quận Phú Nhuận (một lần), Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (một lần).

“Lần bị hành hung dập mặt vào ngày 26-1 tại đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, tôi đã đến tận Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM trình báo. Gần năm tháng sau, Công an quận Gò Vấp có văn bản trả lời cho gia đình với nội dung: “Xét thấy không có căn cứ để khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự…” - chị cho hay.

“Sau khi Công an quận Gò Vấp trả lời thì mấy ngày sau cha chồng của tôi bị kẻ lạ xông vào nhà dùng búa tấn công. Khi người này bỏ chạy thì làm rơi chiếc điện thoại mà chủ nợ thường dùng gọi cho gia đình” - chị cho biết.

Ngày 24-11, Trung tá Nguyễn Bá Ưu, Đội tham mưu Công an quận Gò Vấp, xác nhận: “Công an phường 10 đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Công an phường đã mời những người trong gia đình nạn nhân lên lấy lời khai. Công an phường đã hướng dẫn những người bị hành hung làm tường trình, đồng thời đề nghị đi giám định thương tích. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, phường sẽ chuyển lên công an quận thụ lý”.

Theo ông Ưu, những lần bị hành hung trước đây gia đình không trình báo công an quận nên quận chưa nắm chắc được vụ việc.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện lực lượng bảo vệ dân phố đang triển khai việc chốt chặn gần nhà nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình người kêu cứu.