Liên tục mang bầu để trốn án tử hình

Nguyễn Thị Thu Hà

KẺ LIỀU LĨNH

Hà bị bắt khi đang say sưa sát phạt trong một sới bạc ở quận Hoàn Kiếm. Lúc trốn truy nã năm 2006, Hà đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đến khi bị bắt ngày 10-3-2010 thị đã kịp sinh thêm hai đứa con nữa với hai nhân tình.

Năm 26 tuổi, Hà phạm tội cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội xử phạt 5 năm tù giam. Ra tù, Hà lao vào mua bán ma túy và kết quả là ngày 5-12-2005 Hà bị bắt khi chưa hết thời hạn được xóa án tích. Bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng khi đó Hà đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án. Không từ bỏ con đường tội lỗi, Hà tiếp tục mua bán ma túy với mức độ ngày càng liều lĩnh hơn. Hà không mua bán với những đối tượng người dân tộc ở các bản vùng cao như trước mà bắt tay với Nguyễn Chiến Thắng, một trùm ma túy ở Lào, thiết lập đường dây đưa ma túy từ Lào về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ. Hà không ra mặt mà đứng đằng sau chỉ đạo anh trai mình là Nguyễn Văn Quý, SN 1966, một kẻ có ba tiền án về các tội cướp và trộm cắp tài sản, nhận và vận chuyển ma túy.

Mối nhân duyên đưa Hà tới Thắng thật tình cờ. Trong thời gian thi hành án tù, Hà chơi thân với Trần Thị Tuyết, lúc đó đang thụ án 14 năm tù về tội buôn ma túy mà không biết đó là em gái Thắng, một trùm ma túy cỡ bự có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại Lào. Được Tuyết cho số điện thoại của Thắng, sau khi ra tù, Hà tìm cách bắt liên lạc với Thắng, tình nguyện làm một chân đại lý cho y và được chấp thuận. Theo thỏa thuận giữa Hà với Thắng, Quý sẽ là người nhận và vận chuyển ma túy với tiền công mỗi bánh heroin là 500USD. Mọi giao dịch đều do Thắng từ Lào chỉ đạo, Quý chỉ việc vào Nghệ An nhận hàng sau đó đưa ra Hà Nội hoặc mang lên Quảng Ninh cho các mối hàng mà Thắng đã lập sẵn. Vì biết lai lịch của anh em Hà đều là những kẻ ăn cơm tù nhiều năm hơn ở nhà, Thắng rất sợ bị chúng cuỗm hàng nhưng đang ở thế bị truy nã, không thể về nước được nên đành phải tính kế thuê đệ tử giám sát hoạt động mua bán này. Những kẻ được Thắng giao nhiệm vụ giao hàng và nhận tiền từ anh em Quý là Đặng Xuân Hải (SN 1960, ở Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An, kẻ có tiền án vận chuyển 14kg thuốc phiện), Dư Văn Nhạ (SN 1970, ở Diễn Châu, Nghệ An). Những tên này trước khi nhận lời làm trung gian cho Thắng đều được “trói” bằng cách cho vay một khoản tiền lớn, không thể thanh toán một sớm một chiều. Tuy nhiên, mỗi đệ tử Thắng cũng chỉ dùng vài lần là thay.

Về phần anh em Hà, Quý, sau nhiều lần nhận ma túy từ tay Nhạ, giấu vào valy có phủ bánh đa, gừng, tỏi, hành khô, chuyển xuống Quảng Ninh cho Trần Văn Tư (tức Thành, SN 1955, ở Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) để vận chuyển ra Móng Cái, đẩy hàng sang Trung Quốc theo lệnh Thắng, lần này nhận được lệnh lấy hàng, anh em Quý tính chuyện không mang hàng ra Hải Phòng nữa mà đổ sỉ luôn tại Hà Nội, ăn không số tiền hàng bán được. Hai kẻ này tìm gặp Nguyễn Thị Lợi (SN 1960, ở 189 Thanh Lương), kẻ có thâm niên trong nghề “hàng trắng”, ráp mối làm ăn và được Lợi nhận thầu toàn bộ số ma túy lấy về. Thỏa thuận xong, Quý lấy cớ đi lễ đền Sòng để thuê ôtô. Lợi dụng lúc mọi người đang sì sụp khấn vái, y lái xe vào Diễn Châu nhận ma túy. Nhưng ý định hớt tay trên của anh em Quý đã không thành. 5 giờ sáng 21-11-2006, Quý bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ Công an bắt quả tang khi chiếc ôtô đi lễ đền chở 30 bánh ma túy về đến Phú Xuyên, Hà Tây. Quá trình mở rộng vụ án, Hà bị triệu tập lên điều tra. Lấy cớ con còn nhỏ đang sốt cao, Hà sướt mướt xin được tại ngoại để chăm con, rồi lợi dụng cơ hội này bỏ trốn sang Lào.

TRỐN ÁN TỬ HÌNH

Trốn sang Lào, được ông trùm cưu mang một thời gian thì Hà phải trở về nước vì Thắng bị bắt. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hà biết những kẻ cùng hội cùng thuyền với mình đa số lãnh án tử hình nên tính kế để thoát tội. Thị nhẩm tính với số lượng 144 bánh heroin đã tham gia mua bán cộng với bản án 20 năm tù chưa thi hành, rất có khả năng phải nhận mức án cao nhất. Anh trai lãnh án tử hình, chồng đang ở tù 17 năm, đứa con mà Hà kịp có với nhân tình sinh năm 2006 lúc này cũng sắp tròn ba tuổi, không còn là chiếc phao để nương vào nên Hà tính chuyện phải làm sao để có thai. Nếu chẳng may bị bắt lúc đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, theo quy định của pháp luật, Hà sẽ thoát án tử hình. Vậy là trong lúc trên đầu lơ lửng lệnh truy nã toàn quốc, Hà bí mật về Hà Nội sống chui lủi nhưng lúc nào cũng kè kè một anh bồ để đeo đuổi kế hoạch sinh con. Bám vào các sới bạc để cho vay nặng lãi, lúc nào Hà cũng bận bịu với bầu bì và con nhỏ. Khi bị bắt (ngày 10-3-2010), Hà đã kịp có thêm ba đứa con với hai người đàn ông trong đó một cháu mới hai tuổi, một cháu còn trong bụng mẹ, một tháng sau thì chào đời (ngày 28-4-2010).



Theo SONG MY (CATP)