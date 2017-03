Liều lĩnh đâm xe vào Cảnh sát cơ động

0h15 ngày 21/3 tổ công tác Đại đội 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bằng môtô trên tuyến đường Trần Phú - Chu Văn An đã phát hiện một thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính nhưng người thanh niên này không chấp hành và lao thẳng xe máy vào hạ sỹ Phan Anh Tuấn gây trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Anh Trung (ảnh), 16 tuổi, ở cụm 14, phường Cống Vị, quận Ba Đình (ảnh). Đối tượng và phương tiện bị chuyển giao đến Công an phường Điện Biên để lập hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong thời điểm nêu trên đại Đội 5 và Đại đội 7 thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn và giải tán nhiều tốp thanh niên đi từ 5-10 xe lạng lách, đánh võng trên tuyến phố Hàng Bông, ngã năm Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông... Đã tạm giữ 18 xe máy, trong đó có 6 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng chuyển đến CQĐT để xem xét.

Trong số 6 thành niên này đáng chú ý có Nguyễn Thanh Tùng, 19 tuổi, ở tập thể Yên Lãng, quận Đống Đa và Nguyễn Đăng Huy, 20 tuổi, trú ở đường 19 phường Phúc Xá, quận Ba Đình.





