Liều tháo bom lấy thuốc nổ bán

(PL)- Chiều 30-3, cơ quan Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Lê Quang Thuận (43 tuổi, trú xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Công an đã thu giữ chiếc xe máy biển số 37N9-8339 và tang vật là 43,5 kg thuốc bom. Tại cơ quan công an, Thuận khai trước đây Thuận có đào, phát hiện một quả bom từ thời chiến tranh chống Mỹ còn sót lại dưới đất. Thuận mang đi tháo quả bom rồi lấy thuốc nổ bên trong để bán lấy tiền. Rất may trong quá trình tháo lấy thuốc bom, quả bom không phát nổ. Khuya 29-3, khi Thuận đang chạy xe máy chở số thuốc bom lên miền núi để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đ.LAM



