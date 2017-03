Lĩnh 8 năm tù sau 14 năm trốn lệnh truy nã giết người

Ngày 19-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thanh Long (48 tuổi, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) 8 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, Tòa buộc bị cáo Long bồi thường cho gia đình nạn nhân 75 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và phí mai táng.



Bị cáo Phạm Thanh Long đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án.

Ảnh: Đắc Lam

Theo hồ sơ, năm 1999, Long làm công nhân cho Công ty cầu đường Nghệ An. Trong quá trình thi công công trình ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An), Long cùng nhóm công nhân thường rượu chè, đánh bài ăn tiền vào ban đêm. Khi thua bạc, Long mượn của anh Phạm Văn Tuấn (Nghệ An) 100 ngàn đồng. Sau đó, nhiều lần anh Tuấn đòi nợ nhưng Long không trả mà khất lần.

Đêm 15-10-1999, anh Tuấn lại đòi tiền và hai bên xảy ra cự cãi, xô xát với nhau. Anh Tuấn chạy vào nhà lấy con dao phay ra chém Long bị thương nhẹ ở đầu. Mọi người lao vào can ngăn, Long và Tuấn về giường ngủ.

Giữa đêm, Long cầm con dao nhọn đến tìm anh Tuấn để “tiếp tục nói chuyện phải trái”. Anh Tuấn lao vào để đánh Long thì Long rút dao ra đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn khiến anh gục tại chỗ. Gây án xong, Long vứt dao, bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Ngày 18-11-1999, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Long về tội giết người.

Theo lời khai của Long, sau khi biết anh Tuấn chết, Long sợ bị phạt tử hình nên đã cạo trọc đầu, cải trang và đổi tên, trốn ra phía Bắc rồi quay lại miền Nam. Cuối cùng, Long lên Đắk Lắk sinh sống và lập gia đình.

Tại phiên tòa Long cho biết thời gian qua chạy trốn lệnh truy nã rất mệt mỏi và luôn ám ảnh bởi cái chết của anh Tuấn, lương tâm bị dằn vặt nên quyết định ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

ĐẮC LAM