Lộ chân tướng cô dâu làm giả giấy tờ lấy chồng ngoại quốc

Ngày 31/1, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố bị can 3 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ cho người xuất cảnh ra nước ngoài, trong số đó có cả cán bộ chính quyền cấp cơ sở.

Ngô Thu Hằng, 41 tuổi, ĐKNKTT tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là phụ nữ đã sớm bỏ chồng, lao động tự do. Gần đây, Hằng được một số cán bộ xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng tiếp tay, cho khoác danh tính một người mang tên Bùi Thị Yến, 28 tuổi, trú tại thôn Đồng Xuân, cùng xã này.

Có đầy đủ bản sao khai sinh, hộ khẩu, CMND, hộ chiếu và hồ sơ kết hôn, Ngô Thu Hằng đàng hoàng đến Sở Tư pháp TP Hải Phòng làm các thủ tục để lấy một người đàn ông mang tên Hwang In Su, 43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, sau đó xin visa một mình sang Hàn Quốc với chồng. Hẩm hiu thay, tại cửa khẩu nước này, Hằng bị cơ quan chức năng nước sở tại phát hiện giả mạo tên người khác và đã lập tức bị trục xuất về Việt Nam.



Ngô Thu Hằng và các giấy tờ giả mang tên Bùi Thị Yến.

Qua thụ lý điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã từng bước làm rõ: Từ năm 2008, Ngô Thu Hằng từng sang Hàn Quốc theo đường xuất khẩu lao động. Hết hạn visa, Hằng vẫn tìm mọi cách ở lỳ. Đến tháng 11/2010, cảnh sát Hàn Quốc phát hiện và đã trục xuất Hằng về nước. Trở về nơi quê hương bản quán, Ngô Thu Hằng không chú tâm làm ăn, chỉ luôn nung nấu ý định tiếp tục xuất cảnh bằng cách lấy chồng người bản địa nước này.

Tuy nhiên, vì là người đã một lần vi phạm, nếu giữ nguyên danh tính cũ sẽ không thể nhập cảnh được vào Hàn Quốc. Tại thời điểm đó, một đối tượng tên H… cùng quê, đang cư trú tại nước này đã nhận lời, giúp sức cho Hằng có mọi giấy tờ để thực hiện mưu tính trên với giá 4.000 USD. Thế là đầu năm 2011, Ngô Thu Hằng được H. đưa xuống Hải Phòng.

Tại đây, Nguyễn Trung Chờ, Phó trưởng Công an xã và Nguyễn Văn Mậu, cán bộ Tài chính kế toán xã Trường Thọ, huyện An Lão đã liều lĩnh xác nhận cho Hằng các giấy tờ gồm: Bản sao giấy khai sinh, đơn xin cấp giấy CMND, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

Căn cứ những giấy tờ chính quyền cơ sở xác nhận, các cơ quan chức năng đã cấp cho Hằng các giấy tờ như CMND, hộ chiếu, visa, đăng ký kết hôn… Thế rồi, Ngô Thu Hằng - người huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bỗng chốc trở thành cô gái đất Cảng lên xe hoa với anh chồng người Hàn.

Trước hành vi nguy hiểm của các đối tượng, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Chờ và Nguyễn Văn Mậu, đồng phạm tội giả mạo trong công tác. Còn đối với Ngô Thu Hằng, không những vỡ mộng lấy chồng ngoại, xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc, Hằng còn bị khởi tố bị can với tội danh làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và sẽ phải ra vành móng ngựa chịu sự phán quyết của pháp luật.

Đây là bài học đắt giá cho những kẻ lợi dụng quyền hạn, bất chấp luật pháp, trục lợi và những người ảo tưởng nơi đất khách quê người. Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.



