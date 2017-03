“Lô cốt” gây chết người: Bị xử lý hình sự?

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người tại các công trình thuộc dự án cấp, thoát nước, hạ tầng... mà nạn nhân chính là những đứa trẻ. Tai nạn chết người nhưng người ta chỉ nghe thấy chủ công trình “hỗ trợ” mỗi nạn nhân số tiền 10-15 triệu đồng. Cho đến nay cũng chưa thấy chủ công trình nào bị chế tài về việc thiếu trách nhiệm đối với việc rào chắn công trình của mình.

Ngậm ngùi số phận

Hơn một tháng sau cái chết của em Tiêu Khánh Chương (Bến Ba Đình, phường 9, quận 8), mẹ em vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Chiều ấy, Chương không chơi đá banh trong hẻm như thường lệ mà mấy đứa lại rủ nhau chui vào bãi đất trống của công trường thi công để chơi rồi sa chân...

Tại khu vực công trường, nơi xảy ra tai nạn của Chương, chúng tôi nhận thấy hàng rào chắn đã được làm lại rất kỹ lưỡng. Bên ngoài, hàng chữ cảnh báo quét bằng sơn rất nổi: “Hố sâu, chết người!”. Ông Nghĩa, phó ban điều hành khu phố 5, nhà gần công trường, cho biết: ngay khi tai nạn của Chương xảy ra, đích thân ông đã lấy sơn quét hàng chữ đó để cảnh báo bọn trẻ. Theo ông Nghĩa, trước đây công trình này cũng có rào chắn nhưng có nhiều lỗ hổng, người ngoài có thể chui vào được. Hôm đó, công trường đang tạm ngưng thi công, mấy đứa trẻ chui vào chơi mà không thấy người của công trường ra đuổi hay nhắc nhở gì...

Sở đã chấn chỉnh nhưng...

Ông Lê Toàn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM nói thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn chết người tại các công trường do nhà thầu thi công thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở GTVT đã chỉ đạo giám đốc các khu quản lý giao thông đô thị, khu đường sông, ban quản lý dự án đang là chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư các công trình trên địa bàn TP phải thường xuyên kiểm tra các công trường thi công do mình quản lý. Sở cũng yêu cầu các nhà thầu tăng cường biện pháp phòng tránh, không để xảy ra tai nạn. Nếu nhắc nhở nhiều lần mà nhà thầu vẫn không khắc phục thì sẽ cương quyết thay thế nhà thầu hoặc không cho tham gia đấu thầu các công trình trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Tại những công trình có hố sâu hay thiết bị thi công có thể gây nguy hiểm, chủ đầu tư và nhà thầu phải bố trí biển báo nguy hiểm, rào chắn, người hướng dẫn. Thanh tra Sở GTVT sẽ thường xuyên kiểm tra và xử phạt nghiêm các công trường thi công không rào chắn an toàn. Các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo, nhắc nhở người dân phòng tránh tai nạn có thể xảy ra. Về lâu dài, với những công trình, gói thầu sẽ ký kết trong thời gian tới, Sở sẽ yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung các điều khoản của hợp đồng về phân định trách nhiệm của ban quản lý dự án, của nhà thầu và của các đơn vị liên quan khác trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông tại các công trường thi công.

Trong buổi chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM, ông Trần Quang Phượng - Giám đốc Sở GTVT đã hứa rằng: “Nếu xảy ra nghiêm trọng, chúng tôi sẽ khởi tố”. Nhưng đến nay chưa có vụ nào được cho là nghiêm trọng!?

Phải bị xử lý hình sự

Đại biểu HĐND TP Đặng Văn Khoa cho rằng: “Có lẽ do cơ quan quản lý đã xuề xòa quá, xử lý nhẹ tay quá trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ đến thời điểm bây giờ thì không còn cảnh báo, kiểm điểm, phê bình nữa mà họ cần phải có những hành động cụ thể và bị xử lý theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự. Hành vi gây chết người theo tôi là hành vi nghiêm trọng (dù cho đó là vô tình) và có đủ yếu tố để có thể khởi tố vụ án”.

Theo ông Khoa, hơn tất cả, chính người dân hãy thực hiện quyền làm chủ của mình. Những người là thân nhân trong gia đình của nạn nhân có thể đứng ra đề nghị khởi tố vụ án. Không nên suy nghĩ rằng con em mình mất rồi thì thôi mà đây còn là giải quyết cho những vấn đề xã hội sau này.

Luật sư Phạm Quốc Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM): Nếu xem “lô cốt” chỉ là một công trình thông thường, chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của họ theo quy định của pháp luật thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như không có trách nhiệm phải bồi thường. Nhưng nếu như công trình không rào chắn kỹ, kéo dài thời gian hoặc rào chắn nhưng không kiểm tra, không trông nom... thì tùy theo mức độ lỗi, phía nạn nhân có thể yêu cầu phía công trình bồi thường.

Còn nếu xem “lô cốt” là “nguồn nguy hiểm cao độ” thì chủ công trình phải chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp dù là không có lỗi. Họ chỉ được miễn trách nhiệm trong trường hợp người bị thiệt hại cố tình gây ra sự thiệt hại. Trường hợp này, nếu đơn vị thi công đã thực hiện đúng quy định về an toàn xây dựng nhưng trong quá trình thi công không thường xuyên kiểm tra, trông nom, bỏ phế... để xảy ra hậu quả nghiêm trọng (chết người) thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

“Theo tôi thì các công trình thi công này phải được cho là nguồn nguy hiểm cao độ. Trong khu vực che chắn của những công trình đó ẩn chứa nhiều hiểm họa mà mình không biết được. Cần phải có quy định xử lý để nâng cao trách nhiệm của chủ công trình” - luật sư Hưng nói.