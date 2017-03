“Lô cốt” làm nhếch nhác thành phố

Ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM: Sẽ kiến nghị rút phép Sắp tới, với những “lô cốt” thi công quá bê trễ, chúng tôi sẽ kiến nghị Sở Giao thông Vận tải rút giấy phép hoặc không cấp phép thi công. Nhiều “lô cốt” chỉ tái lập qua loa khiến mặt đường nham nhở, gờ cao gờ thấp gây tai nạn cho người đi đường. Do đang trong mùa mưa, nhiều nhà thầu lo nếu tái lập bê-tông, nhựa nóng sẽ bị bong tróc nên có ý chờ đến mùa nắng. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải căng dây và đặt biển báo nguy hiểm đối với phần đường chưa tái lập hoàn chỉnh để cảnh báo người đi đường, đồng thời đảm bảo mặt đường không được có gờ cao quá 5 cm. Tại mỗi “lô cốt”, chúng tôi đều yêu cầu đơn vị thi công phải ghi số điện thoại đường dây nóng của thanh tra giao thông 08.8300701 để người dân liên lạc khi phát hiện các “lô cốt” vi phạm. Người dân còn có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại di động của tôi là 0908.117.694.