Lộ dần đường dây quảng cáo bịp

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-1 đã đưa tin đầu tháng 1-2008, Bình tìm đến ông NHĐ - Giám đốc Công ty ĐD kinh doanh bất động sản, san lấp mặt bằng ở Long An. Bình chìa ra danh thiếp ghi tên “Đặng Hữu Lợi, biên tập của Báo Sài Gòn Giải Phóng” để xin “quảng cáo, ủng hộ báo dịp Tết”. Ông Đ. đã tiếp đón Bình nồng hậu và ký ngay hợp đồng viết bài quảng cáo hoạt động của Công ty ĐD với giá 13 triệu đồng. Ông Đ. ứng trước sáu triệu đồng, Bình nhận tiền rồi đưa bản hợp đồng không có dấu mộc cho ông Đ.

Ngày 8-1, Bình quay lại đưa một trang giấy đánh máy viết về Công ty ĐD cho ông Đ., cho biết báo chuẩn bị lên khuôn và yêu cầu ông đưa nốt số tiền còn lại. Thấy nghi ngờ, ông Đ. báo cho Công an thị xã Tân An. Bình khai với công an tên thật không phải là Lợi. Bình thú nhận mình là “cộng tác viên quảng cáo” cho Lợi.

Ngày 14-2, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã xác nhận với cơ quan điều tra Bình và Lợi đều không phải là người của báo. Bản hợp đồng quảng cáo cũng không phải do báo phát hành. Công an Long An đã lần ra địa chỉ của Lợi và mời Lợi đến làm việc nhưng Lợi không đến.

Khi Bình bị bắt, trong túi Bình có giấy giới thiệu của tòa soạn tạp chí thông tin quảng cáo ảnh thương mại giới thiệu Bình là “phóng viên, đến các nơi liên hệ công tác”. Ngay sau đó, một người đàn ông xưng tên là Trần Hữu Vinh, nhóm trưởng nhóm quảng cáo của tạp chí thông tin quảng cáo ảnh thương mại đến công an xin bảo lãnh cho Bình tại ngoại. Ông Vinh xin nộp lại sáu triệu đồng để khắc phục hậu quả nhưng không được chấp thuận.

Theo cơ quan điều tra, Bình không hoạt động riêng lẻ mà có thể là mắt xích trong một đường dây chuyên lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí để lừa các doanh nghiệp qua hình thức mời gọi quảng cáo, nhận tiền xong rồi “xù”. Hiện vụ án này đang được tiếp tục điều tra.